Vers une restructuration massive de l'économie mondiale

La restructuration de la propriété des entreprises est la vague de fond qui affectera le plus, et à long terme, notre environnement économique.

Stéphane Garelli Professeur à l'IMD Business School, expert en compétitivité des nations et des entreprises sur les marchés internationaux et fondateur du IMD World Competitiveness Center

Destruction massive

L’Europe, terrain de chasse

La restructuration de la propriété des entreprises est la vague de fond qui affectera le plus, et à long terme, notre environnement économique. Les rapports de force se déplacent vers de nouveaux acteurs aux Etats-Unis et en Asie. L’Europe est devenue un des terrains de chasse privilégiés pour ces nouveaux prédateurs. Est-ce que nous pouvons vraiment rester compétitifs globalement si nous perdons la propriété et les centres de décisions de nos entreprises clés? Il faut bien sûr respecter les règles d’une concurrence internationale ouverte et basée sur la réciprocité. Mais, à ce jeu, ne sommes-nous pas un peu naïfs?