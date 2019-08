Viktor Orban et les ressorts de la "démocratie illibérale"

Un livre précieux pour comprendre la logique fasciste et antisociale des "démocraties illibérales". Par Etienne Bastin.



Comment Viktor Orban, jeune libéral anticommuniste et démocrate, est-il devenu un conservateur nationaliste, xénophobe et autocrate? Pour le comprendre, ce livre fouillé étudie le parcours d’Orban, ses valeurs, sa stratégie politique (instiller la peur permanente pour se poser en père protecteur de la nation; instrumentaliser l’histoire) ou ses ambitions européennes (s’affirmer en défenseur de l’Europe blanche et chrétienne). Il éclaire aussi le devenir des anciens pays de l’Est: "A Budapest comme ailleurs, (…) il fallait recréer une identité nationale bafouée par des décennies d’oppression".