Dans cette chronique mensuelle, Luc de Brabandere, philosophe d'entreprise et fondateur de l'agence CartoonBase, analyse un mot utilisé couramment dans les entreprises.

Vue en plein écran Luc de Brabandere ©Dieter Telemans

Pour Lego il s’agit d’inventer le futur du jouet, pour Danone il s’agit d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre à travers des marques pionnières, pour la banque Triodos, il s’agit de mettre l’argent au service de changements sociaux, environnementaux et culturels positifs, pour Starbucks, il s’agit créer un troisième endroit où les gens puissent échanger, qui ne soit ni le domicile ni le bureau.

Ces phrases sont importantes. Ce sont des exemples de "vision stratégique". Toute entreprise en a besoin. Mais est-on bien sûr de parler tous de la même chose? De quoi s’agit-il finalement? Je vous propose une définition à l’aide de neuf caractéristiques.

1) L’élaboration d’une vision stratégique est avant tout une démarche intellectuelle. Elle se situe dans le monde de la pensée et non dans celui de l’action, elle a pour objet de changer la manière de voir les choses (la perception) et non les choses elles-mêmes (la réalité). Pour permettre cette deuxième phase (le déploiement du projet), la vision sera donc arrêtée, stabilisée, car on ne peut construire une maison qu’en acceptant de ne plus modifier les plans.

2) Toute réflexion repose sur un système de valeurs, de principes énoncés comme souhaitables. L’expression claire de ces convictions est nécessaire. Car l’adhésion à des valeurs reconnues, éventuellement même anciennes, est condition sine qua non de la vision stratégique.

3) La pensée a ses lois. Si l’on veut construire une vision stratégique, il faudra donc s’y soumettre. Une nouvelle vision implique une rupture par rapport à l’ancienne. Elle sépare un avant d’un après. Ce qui est rompu, c’est une hypothèse – au moins – qui sous-tendait la stratégie précédente.

4) Une vision stratégique doit être cohérente. Elle ne peut comporter au départ de contradiction interne ni d’ambiguïté latente sous peine de confusion fatale. Attention à la présence du mot "et" qui témoigne souvent d’une absence de choix. Une vision stratégique peut difficilement être de "faire ceci et faire cela"

5) Le premier défi qu’elle affrontera est celui de la crédibilité. Quiconque la découvrira devra donc la percevoir immédiatement comme jouable, notamment grâce à la mise en évidence de moyens disponibles.

6) Une vision stratégique n’existe que si elle est partagée par ceux qu’elle concerne. Elle n’existe que si on se l’approprie. Elle doit être motivante et facilement compréhensible. Elle offre un espace à la créativité de tous les collaborateurs et un cadre à leur développement personnel.

7) Elle doit être visible de l’extérieur – client, opinion publique… –, elle doit informer sur la spécificité de l’entreprise, sur son projet et sa différence.

8) Le vocabulaire utilisé sera clair, directement évocateur et inspirant. La vision stratégique doit aussi parler aux émotions.

9) Le mot le plus important est le verbe. Évitons les être ou devenir qui n’invite pas suffisamment à l’action. Prétendre qu’on veut être le leader ou devenir la référence est moins fort qu’annoncer qu’on va permettre ceci, ou transformer cela.

En synthèse, une vision stratégique est une représentation, une image ambitieuse et désirable d’un état futur radicalement préférable à l’état actuel.

Les caractéristiques énoncées jusqu’ici sont formelles et disent peu de la pertinence de la vision en construction. Vient donc un moment de validation. Est-elle éthiquement acceptable, pratiquement réalisable, économiquement tenable…? Tout simplement, est-ce le bon moment? Une réponse affirmative conduit à la décision. Et la décision permettra l’action sur base de plans bien préparés à l’avance en intégrant trois contraintes supplémentaires

Une vision stratégique est une forme de pari. . .

Une vision stratégique contient des éléments qualitatifs qui échappent aux instruments de mesure traditionnels. Il n’y a alors pas de chiffres pour évaluer la marche des choses. Les objectifs non quantifiables seront dès lors équipés de critères, sous peine de n’être que vœux pieux. Ces critères permettront de manière permanente de vérifier qu’on est sur la bonne route, de comparer ce qui est avec ce qui était supposé être.

L’incertitude croissante n’est plus à démontrer et une vision stratégique est donc une forme de pari. Puisqu’elle ne peut tenir compte de l’inconnu, elle sera dotée de mécanismes de correction. Si on peut prévoir ce qui est certain, on se prépare par contre à l’incertain.

N’en déplaise à ceux qui rêvent d’absolu, une vision stratégique est limitée dans l’espace et dans le temps. Son périmètre est défini a priori et on sait qu’elle n’est pas éternelle, qu’elle est – tout comme la précédente – basée sur un certain nombre d’hypothèses qui un jour, elles aussi, ne se vérifieront plus. Il ne faut perdre de vue qu’elle finira aussi dans la rupture.

Le danger du bla-bla

La lutte contre le bullshi est un danger qui nous guette particulièrement dans les exercices de vision stratégique. . .

Quand la vision stratégique est prête, vient le moment de le faire savoir. Une communication réussie est essentielle. Elle se déclinera selon trois axes :

- Vers l’extérieur sous forme d’une promesse faite au client

- Vers l’intérieur de l’entreprise sous forme d’une mission pour le personnel

- Dans les médias, cristallisée alors en une phrase forte, voire en un slogan publicitaire.