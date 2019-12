Voyage initiatique au pays du délit d'initié

Au niveau européen, l’arrêt Geltl établit clairement que l’information précise et l’information sensible sont deux notions cumulatives nécessaires à la caractérisation de l’information privilégiée... mais il n’apporte pas de définition claire celles-ci.

Le délit d’initié (insider trading) fait l’objet d’une réglementation européenne et belge qui a pour but de protéger l’intégrité des marchés financiers, intrinsèquement spéculatifs, et de renforcer la confiance des investisseurs en conditionnant l’utilisation de l’information privilégiée.

En fait, il s’agit d’éviter qu’une personne disposant d’une information privilégiée (personne initiée) vende ou achète un instrument financier au détriment des autres investisseurs en vue d’éviter une perte ou de réaliser un bénéfice. En droit, la définition d’une information privilégiée, non publique, s’articule autour de deux éléments constitutifs. D’une part, le caractère précis d’une information privilégiée et la rétention de celle-ci au public la rendant confidentielle et, d’autre part, le caractère sensible de l’information caractérisé par l’ampleur de la variation du cours de l’instrument financier.

Quant à l’intention délictuelle elle existe dès lors que la simple connaissance de celle-ci est "privilégiée" et ce même sans aucune intention spéculative.

Prenons le cas d’un dirigeant d’entreprise bénéficiant d’un portefeuille d’actions de cette entreprise et qui le réalise alors qu’il est en négociation pour un poste dirigeant dans un autre groupe appartenant au même secteur.

Dans le cadre de ce processus de négociation, alors que la décision finale n’est pas prise, donc incertaine, le législateur considère que la seule probabilité de penser raisonnablement que d’accepter une nouvelle fonction pourrait se produire est une information privilégiée et que sa rétention constitue une perte d’opportunité pour un investisseur d’autant plus que si le dépositaire de cette information est CEO. Et ce, pour autant que l’appréciation globale d’éléments disponibles sur le marché peut faire apparaître qu’il y a une réelle perspective, non pas de réalisation de profit ou d’évitement d’une perte, mais de variation du cours de bourse. Or, un cours de bourse est intrinsèquement par nature variable. Ce qui induit que la connaissance d’une information privilégiée constitue une présomption irréfragable de délit d’initié.

Deux conditions cumulatives

Encore faut-il que l’investisseur lambda considère cette information privilégiée, disponible ex-post, comme faisant partie des fondements de sa décision d’investissement. À cet égard, ne faut-il pas également analyser la nature réelle de cet investisseur qui se résume souvent à un algorithme? Au niveau européen, l’arrêt Geltl établit clairement que l’information précise et l’information sensible sont deux notions cumulatives nécessaires à la caractérisation de l’information privilégiée mais il n’apporte pas de définition claire celles-ci.

Le caractère sensible de l’information peut être analysé en vérifiant les variations du cours de l’instrument financier sur une courte période couvrant la vente d’un instrument financier comparée à une période couvrant la divulgation de l’information. C’est une approche quantitative qui mesure l’effet significatif, ou non, de la divulgation ex-post de l’information privilégiée.

Une information à caractère précis qui aurait ex-post un impact insignifiant sur les cours de bourse, résultat d’une spéculation continue, et n’affecterait pas l’intégrité du marché ne devrait pas être qualifiée d’information privilégiée.

Plus factuellement, il convient d’analyser la variation du cours de bourse à la date de divulgation de l’information et celle du moment où ce cours de bourse reprend la valeur qu’il avait au moment de la vente de l’instrument financier.

Si ce cours de bourse ex-post récupère en quelques jours la valorisation ex-ante au moment de la vente on peut se demander en quoi il y a eu sensibilité pour le marché.

Quant à l’information précise, elle s’articule sur les caractéristiques intrinsèques de celle-ci, en l’espèce une négociation en cours, non aboutie lors de la vente, et de son effet probable sur la variation du cours de bourse.