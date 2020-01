Zoom sur les principaux changements liés au nouveau code des sociétés

Le nouveau code des sociétés et associations (CSA) introduit huit changements majeurs auxquels actionnaires et administrateurs de sociétés vont devoir se plier.

Entré en vigueur le 1er mai dernier, le Code des Sociétés et Associations (CSA) s’articule autour de trois périodes: la première qui prit fin le 31 décembre 2019 ne concernait que les sociétés constituées à dater de son entrée en vigueur et celles qui avaient décidé de s’y soumettre par acte notarié. La deuxième phase a débuté ce 1er janvier 2020: le CSA s’applique à toutes les sociétés qui auront jusqu’au 31 décembre 2023 pour adapter leurs statuts aux nouvelles normes qui se veulent plus souples que les anciennes. Cela nécessitera une réflexion en interne, le nettoyage des statuts avant leur publication et coordination. Dès janvier 2024, toutes les sociétés même n’ayant pas modifié leurs statuts seront réputées l’avoir fait et les règles par défaut leur seront applicables.