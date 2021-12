Café philo

L'humeur de Bruno Coppens.

Prochainement, dans les écoles, deux heures de philosophie et d’éducation à la citoyenneté! Voici les premières questions à l’ordre du jour.

Une infirmière non vaccinée qui soignerait un malade vacciné touché par le covid est-elle plus solidaire qu’un infirmier vacciné refusant de soigner une malade du covid non vaccinée? Établissez si l’esprit de solidarité prime sur la défense des libertés individuelles.

Dans un hôpital, une personne non vaccinée atteinte du covid a-t-elle priorité sur un malade développant un cancer des poumons lié à un usage excessif du tabac? Définissez si le coût des soins de santé liés à la liberté de fumer ou à celle de ne pas se faire vacciner est à supporter collectivement.

Lors d’une manifestation, le nombre de participants passe du simple au double selon le calcul de la police ou des organisateurs. Pour les récentes manifestations des policiers, comme organisateurs et participants étaient identiques, faut-il diviser ou multiplier par 2 le chiffre annoncé? Établissez le degré de loyauté du policier ballotté entre respect du code de déontologie et désir de donner de l’ampleur à sa manif.

Tentez de concilier ces deux grognes contradictoires et envoyez vos propositions à frank@vdb.be

Vous avez deux heures pour fixer si, dans cette pensée « Ma liberté s’arrête là où commence celle des autres », l’arrêt doit se situer au minimum à 1,50 m de l’autre personne.

Comme le gouvernement, en confinant le pays à plusieurs reprises, a pris soin de placer la santé avant l’économie, le monde de l’économie devrait-il lui intenter un procès pour avoir réalisé trop d’économies sur les soins de santé avant la pandémie? Déterminez si capitalisme et socialisme peuvent cohabiter et si oui, sous quelle forme: colloc? Co-working? Kibboutz? Ecovillage? Club Med? Habitat groupé? Deux lofts séparés? Navette spatiale ISS?

La Nasa vient de lancer une sonde spatiale qui devrait l’an prochain dévier la trajectoire d’un astéroïde. Si l’opération réussit, l’homme pourrait détourner d’autres astéroïdes dont l’itinéraire dans le futur entraînerait l’explosion de notre planète. Cet essai autour d’une hypothétique chute d’objet céleste dans un temps indéterminé peu après une COP26 où les humains ne sont pas parvenus à s’accorder pour combattre ce qui va réellement nous tomber dessus dans une période déterminée, l’an 2030, vous rend-il optimiste? Dépressif? Gretathunbergiste? Collapsologue? Psychopathe?

Entre un médecin râlant contre les infirmier.ère.s refusant de se faire vacciner et un autre qui rage contre l’obligation de vaccination pour ces mêmes infirmier.ère.s par crainte d’une perte de personnel et d’une surcharge de travail, lequel des deux applaudiriez-vous à 20 heures s’il passait dans votre rue? Tentez de concilier ces deux grognes contradictoires et envoyez vos propositions à frank@vdb.be.

Si un patron de café est sanctionné parce qu’il n’a pas contrôlé ses clients, gagnera-t-il son procès s’il porte plainte contre Frank Vandenbroucke pour avoir été forcé de piquer le boulot d’un agent de sécurité formé à ce type de contrôle et ce, sans être rémunéré?

Le petit théâtre non ventilé de 199 places qui fait le plein de public doit-il reverser une partie de sa recette à la salle de 2.000 places ayant dépensé 25.000 euros en appareils de ventilation mais ne pouvant accueillir que 200 spectateurs?