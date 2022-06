Comme le disait Churchill…

En ce début d’été, déjà se profilent les vacances, et pourtant les sujets urticants ne manquent pas…

En France, un extrait du roman "Jours de colère" de l'écrivaine française Sylvie Germain a été proposé au bac de français. Depuis, des milliers d'élèves se déchaînent sur les réseaux sociaux sur l'extrait en question et sur l’écrivain (ou faut-il dire écrivaine sous peine d’être "réwoké"?), car risquant de leur voler le sésame de leur diplôme, convoité, à n’importe quel prix. L’important est de réussir, dirait-on, coûte que coûte. L’enseignement deviendrait ainsi une course d’obstacles où l’important ne serait pas l’acquisition de connaissances, d’une capacité de réflexion, d’un sens critique, mais bien la connaissance minimale, et souvent éphémère, pour passer les épreuves dont le niveau doit être adapté pour le maximum de succès. D’ici à ce que le thème du prochain bac soit tiré des "Trois petits cochons", il n’y aura bientôt qu’un pas.

Outre-Atlantique, pour s’assurer le vote de l’important lobby des évangéliques, l’Amérique se clive sur le problème de l’avortement, tout comme à Bruxelles où, pour s’assurer des votes communautaires, on rejette la nécessité de l’étourdissement des animaux avant leur mise à mort. Tant pis pour les dégâts collatéraux.

Le Bruxelles d’antan

Plus près de chez nous, à Bruxelles, "il est prévu de réaménager totalement une artère bien connue pour former un ensemble attrayant avec le piétonnier du centre-ville". Et les autorités ne cachent pas leurs hautes ambitions: "le boulevard Adolphe Max retrouvera son lustre d'antan".

Les spécialistes du développement urbain savent qu’il ne suffit pas d’une infrastructure particulière pour ramener la vie dans une partie de ville.

N’oublions pas non plus le fameux plan canal où, selon le ministre président de la région de Bruxelles-Capitale, en 2014: "le renouveau du territoire du Canal sera le symbole du renouveau de Bruxelles". Mais 2025, c’est dans deux ans et demi et on serait fort étonné de voir ce qui sera réalisé sachant où l’on en est aujourd’hui et aussi que la dette de la région bruxelloise se monte à 7,6 milliards d’euros.

En effet, à une époque où de nombreux centres commerciaux se sont développés en périphérie de la ville, où d’ailleurs les taxes sont moins importantes, la sécurité plus forte, la circulation et le parking considérablement plus aisé, peut-on imaginer que le remaniement d’un boulevard Adolphe Max en piétonnier avec élimination des voitures et espaces verdurisés suffira à ramener une population habituée à faire ses achats, se promener et flâner dans des quartiers où l’on trouve des commerces et des bistrots agréables et pas seulement des peep shows et autres rois du kebab?

Des enseignes plus que centenaires ou des cafés agréables du centre-ville ont quasi tous disparu pour faire place à des chaînes de (né)fast food. Des galeries autrefois remplies de boutiques, comme dans le haut de la ville se désertifient. De surcroît, vu le prix des logements, nombre de Bruxellois se déplacent vers la Flandre ou la Wallonie proches et Bruxelles se clive de plus en plus entre les économiquement nantis dans les communes vertes et les immigrés de toute sorte de l’autre côté du canal.

Politiciens mal élus ou mal inspirés

Bien évidemment beaucoup de ces décisions urbanistiques nous sont révélées à la sauvette, soit parce qu’un matin on découvre de nouvelles doubles pistes cyclables et interdictions, soit quand elles ont déjà été prises par des hommes et femmes politiques généralement néerlandophones, nommés de manière opaque ou élus avec quelques milliers de voix, dans une ville où la population flamande dépasse à peine les 5%.

Sinon, on relèvera encore que l’Allemagne, l'Autriche et d’autres vont recourir au charbon pour leurs centrales électriques, alors que le réchauffement climatique est devenu une priorité. Certes, la pénurie de gaz et pétrole russe y est pour beaucoup, mais si on n’avait pas, de manière populiste, banni le nucléaire, on n’en serait pas là.

Comme le disait Churchill: "être homme politique, c’est être capable de dire à l’avance ce qui va arriver demain, la semaine prochaine, le mois prochain et l’année prochaine. Et être capable d’expliquer après, pourquoi rien de tout cela ne s’est produit."