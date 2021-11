Consommer moins ou consommer différemment?

Les apôtres de la décroissance estiment qu’il n’est pas possible d’atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sans arrêter net la croissance de la consommation. Voici pourquoi ils ont tort.

"Nous ne devons pas consommer, mais éco-consommer", a déclaré une personnalité flamande la semaine dernière dans une célèbre émission de télévision en Flandre. C’est incontestable: nous devons changer notre façon de consommer en raison de la crise climatique et de notre utilisation des matières premières. Mais au lieu de parler de "consommer moins", nous préférons parler de "consommer différemment". Allons-nous jeter l'éponge face à l'énorme défi climatique ou parvenir à la "croissance verte", c'est-à-dire à produire et dépenser notre argent différemment? C’est une question de confiance en l'ingéniosité et la responsabilité humaines.

Découplage

Une façon intéressante d’appréhender ce défi est de reformuler la production de gaz à effet de serre. Ces gaz et l’augmentation de leurs émissions sont la conséquence de quatre facteurs: la population, la richesse de cette population (plus elle est riche, plus elle émet de gaz à effet de serre), l’intensité énergétique de la croissance et l’intensité des émissions liées à la production d’énergie. Considérons que la croissance démographique et la richesse de la population sont données. L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre doit donc être compensée par les deux autres facteurs (la consommation énergétique + l’intensité des émissions = les émissions de gaz à effet de serre par unité de PIB).

-1,8% recul des émissions par unité de pib mondial Jusqu’à présent, les émissions de gaz à effet de serre par unité de PIB ne baissent pas suffisamment (-1,8%) pour compenser l’augmentation du PIB mondial (+3,8% par an)

Diminuer les émissions de gaz à effet de serre implique que le PIB continue à augmenter alors que les émissions de gaz à effet de serre diminuent. Est-ce réalisable ? Jusqu’à présent, les émissions de gaz à effet de serre par unité de PIB ne baissent pas suffisamment (-1,8%) pour compenser l’augmentation du PIB mondial (+3,8% par an). Pour limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C, les émissions annuelles de gaz à effet de serre doivent diminuer de 45% d'ici à 2030, être nulles en 2050 et ensuite être négatives. Si l’on ne limite pas la croissance démographique et la croissance attendue de la richesse de la population, nous devrons réduire chaque année les émissions de gaz à effet de serre par unité de PIB réel de 9%, soit cinq fois plus que la baisse enregistrée ces 25 dernières années.

Consommer moins

C’est impossible, affirment les défenseurs de la décroissance, qui estiment que pour atteindre ces objectifs, la croissance et la consommation mondiales doivent être limitées ou maintenues au même niveau. Tant la consommation de matériaux et d’énergie que la taille de notre économie doivent décroître.

Est-ce réaliste? Non. Et ce, pour cinq raisons.

Premièrement, le monde a besoin de croissance. Les familles, les entreprises et les gouvernements se sont endettés, car ils comptent sur la croissance de leurs revenus, des bénéfices et des recettes fiscales. Durant les récessions, les défauts de paiement augmentent. On ne peut donc qu'imaginer ce qui arriverait dans une société sans croissance.

Dans un tel monde, les investisseurs qui essaient de se constituer un capital suffisant pour leur retraite subiraient un choc énorme.

Deuxièmement, dans un tel monde, les investisseurs qui essaient de se constituer un capital suffisant pour leur retraite subiraient un choc énorme: sans croissance, le cours des actions chuterait. Les opportunités d’investissements intéressants disparaitraient.

Troisièmement, si un seul pays s’essayait à une stratégie de croissance nulle, les entreprises - et les personnes qui y travaillent - se déplaceraient vers les pays voisins.

Quatrièmement, il semble peu probable qu’une telle évolution suscite le soutien du public. Elle figerait la situation existante en termes de revenus et de patrimoine. L'effort, le travail et l'envie d'innover ne seraient plus correctement récompensés.

Cinquièmement, l’idée ne bénéficie d’aucun soutien international. Nous ne pouvons pas attendre des gouvernements des pays en développement qu'ils privent leur population de l'espoir d'accroître leur prospérité. Et les pays occidentaux accepteraient-ils une contraction encore plus forte de leur économie pour permettre aux pays développés de croître plus rapidement?

Ces considérations n’empêchent pas les défenseurs de la décroissance d’accuser les partisans de la croissance verte d’être de doux rêveurs.

La plupart des technologies permettant de réduire nos émissions à l’horizon 2030 existent déjà.

Selon l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), la plupart des technologies permettant de réduire nos émissions à l’horizon 2030 existent déjà. Les investissements en capitaux dans l’énergie doivent cependant plus que doubler, pour passer de 2.000 à 5.000 milliards de dollars jusqu’en 2050.

Vue en plein écran William De Vijlder. ©Thomas De Boever

Des technologies qui ne sont pas encore au point, comme le captage et le stockage du carbone, l’hydrogène vert ou les batteries de dernière génération, seront responsables de près de la moitié des réductions d’émissions entre 2030 et 2050. Au vu des incertitudes quant à leur viabilité économique, les défenseurs de la décroissance estiment qu’il ne faut pas en tenir compte. Il ne resterait donc pas d’autre solution que de limiter la croissance, ce qui dissuade l’innovation et dès lors la possibilité de voir ces nouvelles technologies apporter leurs solutions.

L’AIE reconnaît que des efforts importants sont nécessaires pour que ces technologies soient opérationnelles d’ici 2030. Nous ne devons bien entendu pas oublier une leçon positive tirée de la période de pandémie: l’innovation technologique a rendu possible le télétravail à grande échelle. Plus généralement, lorsque d’importants moyens sont consacrés à la recherche et au développement, l’ingéniosité humaine ne connaît pas de limites.

Consommer autrement

Selon le groupe de réflexion Bruegel, les émissions de CO 2 ont baissé de 0,8% par an au sein de l’Union européenne, entre 1990 et 2016.

Entre 1990 et 2016, la croissance du PIB a été inférieure à la baisse des émissions de gaz à effet de serre par unité de PIB.

La croissance du PIB a été inférieure à la baisse des émissions de gaz à effet de serre par unité de PIB. Le principal contributeur est la baisse de l’intensité énergétique de la croissance, bien plus que l’intensité des émissions de la production d’énergie. C’est un peu étrange, car à plus long terme, il faut plus s’attendre à ce que l’énergie soit produite sans émissions de CO 2 qu’à une croissance « sans énergie ». La baisse drastique du prix des technologies de production d’énergies renouvelables suggère qu’une décarbonisation accélérée de l’énergie est possible. Mais ici aussi, nous devrons investir massivement dans des capacités de stockage et de distribution. Et changer nos comportements, par exemple en prenant le train plutôt que l’avion, plus polluant, pour nous rendre à Barcelone.

Ce même changement de comportement doit également se traduire par une consommation moins énergivore: en utilisant davantage les transports en commun, en recourant plus souvent à l’économie partagée pour les voitures et les habitations, en recyclant davantage.

Vue en plein écran Réduire notre consommation de viande bovine serait déjà un grand pas en avant. ©Photo News

Le changement de notre structure économique vers une économie davantage immatérielle orientée vers les services – par exemple, en privilégiant la mobilité en tant que service – serait également utile. Par ailleurs, l’intensité carbone de notre alimentation doit aussi baisser. L’agriculture et l’utilisation des sols représentent près de 20% des émissions mondiales. Mais la vache technologique n’a pas encore été inventée et les émissions de CO 2 par kilo de viande de bœuf ont à peine diminué de 0,4% par an depuis 1990. La viande bovine représente un tiers des émissions totales de la production alimentaire. Toute modification de notre alimentation vers une réduction de notre consommation de viande serait un autre grand pas en avant.

L'empreinte climatique de ce que nous achetons, de nos déplacements ou de nos voyages ne se reflète pas encore suffisamment dans le prix des produits ou services.

Pour influencer les comportements, le prix joue un rôle essentiel : l'empreinte climatique de ce que nous achetons, de nos déplacements ou de nos voyages ne se reflète pas encore suffisamment dans le prix des produits ou services. Comme c'est souvent le cas, il s’agit d’un énorme défi, car les ménages à faible revenu auront plus de mal à faire face à une telle charge.

Vue en plein écran Koen De Leus. ©Kristof Vadino

Un autre facteur sur lequel on peut travailler est la sensibilisation. C’est l’un des enseignements de la crise sanitaire. Nous avons été constamment informés, par exemple sur les nouveaux variants ou sur les nouvelles exigences en matière de port du masque. De la même manière, indiquons clairement l’empreinte carbone de ce que nous achetons.

La croissance verte implique d’effectuer des investissements massifs et de croire dans les nouvelles technologies ainsi que dans notre capacité à adopter de nouveaux comportements, basés sur une prise de conscience et des prix adaptés. C’est ce que nous ont appris les plus anciens: quand on veut, on peut.