Coursiers en toute indépendance

Dans une affaire très médiatisée à propos du statut social de coursiers-livreurs de repas, la justice a estimé que ces derniers n’exerçaient pas une activité de salarié notamment parce qu’ils étaient libres d’organiser leur travail.

L'affaire a fait grand bruit, car tout le monde connaît cette célèbre marque de livraison de repas dont les coursiers quadrillent certaines grandes villes du pays.

Ils revendiquaient le statut de salarié, appuyés par l'auditorat du travail et l’ONSS.

Le recours à la loi sur l'économie collaborative ou le statut d'indépendant aurait dû/devait/devrait être remplacé par un statut de travailleurs salariés bénéficiant du régime de sécurité sociale qui y est lié.

Le tribunal du travail francophone de Bruxelles a rendu, le 8 décembre 2021, un jugement qui en a sans doute étonné plus d'un, tant on se sent tous concernés par la situation de ces courageux cyclistes. Le jugement compte 91 pages et il passe en revue tous les aspects de la question au plan juridique. Il est particulièrement intéressant.

De quoi parle-t-on?

La société concernée a essentiellement pour objet la livraison de repas et elle travaille avec des restaurants auxquels les clients font appel pour commander un repas, qui pourra alors être apporté par un coursier. En l'occurrence, ils sont près de 3.000 en Belgique à exercer cette activité. Une centaine d'entre eux étaient concernés par la procédure.

Le contrat conclu entre la société et ses coursiers précise qu’il ne s’agit pas d’un contrat de travail, aucun lien de subordination n'étant reconnu.

Non-respect de conditions strictes

Le tribunal a procédé à un examen minutieux de la loi de 2016, dite loi De Croo, prévoyant un régime fiscal particulièrement avantageux pour ceux exerçant leur activité en vertu de la loi et une exonération à l'assujettissement au statut social des indépendants.

Toutefois, pour bénéficier de tels avantages il faut rendre des services à des tiers; ce qui n'est pas le cas de la livraison de biens; le faire en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle et rendre ses services exclusivement au profit de particuliers; ce qui n'était pas le cas non plus puisque les restaurants étaient aussi bénéficiaires des services rendus.

Les coursiers doivent être considérés comme exerçant une activité professionnelle.

En outre, lesdits services doivent être rendus par l'intermédiaire d'une plateforme électronique; ce qui était le cas.

Dès l'instant où l'ensemble des conditions n'étaient pas remplies, la loi De Croo ne trouvait pas à s'appliquer et les coursiers devaient être considérés comme exerçant une activité professionnelle.

Présomption d'activité salariée

La loi-programme de 2006 a mis en place un régime de présomptions pour certains secteurs d'activités comme le transport de choses. Un arrêté royal de 2010 a fixé les règles en la matière.

Huit critères sont prévus: la prise de risques financiers ou économiques, l'existence de responsabilités et le pouvoir décisionnel dans l'entreprise, le pouvoir de décision concernant la politique d'achat, l'existence ou non d'une obligation de résultat, la possibilité d'engager du personnel, la possibilité d'apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes et, enfin, le fait de travailler dans les locaux dont on n'est pas propriétaire.

Le tribunal constata que sept des huit critères permettaient de présumer que l'activité des coursiers se faisait dans les liens d'un contrat de travail.

Il est possible de renverser la présomption d’activité salariée en fonction de la volonté des parties.

Toutefois, l'arrêté prévoit la possibilité de renverser la présomption en fonction de la volonté des parties, quand on a la liberté d'organiser son temps de travail et aussi son travail ainsi qu’au regard de la possibilité d'exercice d'un contrôle hiérarchique.

Le tribunal examina tous les aspects de l'organisation du travail et il considéra que, malgré le système mis en place auquel les coursiers devaient forcément se rattacher, ils avaient la liberté d'accepter ou de refuser une course, de se décommander de leur inscription à un programme préalable, de choisir leur trajet; ce que l'ensemble des déclarations faites par les coursiers interrogés a confirmé. Aucune instruction précise n'était donnée et il n'existait pas de sanction prévue.

Par conséquent, le tribunal en a conclu que les coursiers étaient bien des travailleurs indépendants et non pas des salariés.

La procédure n’est sans doute pas terminée.

Par Robert De Baerdemaeker, avocat chez Koan Law Firm.