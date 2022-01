De pompiste à loueur de batteries

Les freins actuels, malgré la générosité fiscale associée à l’achat d’une voiture électrique, se situent au niveau de l’autonomie de ces véhicules et des points de fourniture d’énergie.

Alors qu’il semble que les chargeurs et autres super chargeurs s’implantent un peu partout, il ne s’agit pourtant que de solutions partielles et très temporaires, car inapplicables à la masse… ne pensons qu’aux embouteillages géants durant les vacances aux péages autoroutiers … comment tous ces automobilistes feront-ils pour charger leurs batteries en même temps…?

Dès lors, avant de constater qu’il y a eu des erreurs dans la construction d’un nouveau réseau, il s’agit de mener une réflexion politique qui s’imposerait à tous les constructeurs automobiles et de batteries.

Changer la "pile" de sa voiture

Les pompistes actuels doivent se transformer en "loueurs-distributeurs" de batteries standards . Les voyageurs s’arrêteraient dans les pompes actuelles et procéderaient à l’échange de leur batterie pour continuer leur trajet. Changer la « pile » de sa voiture, voilà une piste à étudier.

Nous pourrions parfaitement être propriétaires de notre véhicule et locataires de la batterie qui l’équipe. Charger une batterie en temps réel semble déjà faire partie du passé alors que le réseau n’est pas encore construit. Des batteries standards, prêtes à l’emploi et avec des puissances différentes, doivent être à disposition des voyageurs. Il faut créer un réseau européen de location-échange de batteries .

Si le véhicule électrique est l’avenir, il ne s’envisagera pas qu’avec des mesures fiscales ou avec des batteries de plus en plus puissantes, mais avec la possibilité pour l’automobiliste d’avoir les sentiments d’autonomie et de liberté.