Des lanceurs d’alerte protégés dans les entreprises

La directive est fondée sur l’idée que les travailleurs jouent un rôle clé dans la révélation et la prévention des violations du droit européen et qu’ils sont souvent dissuadés de signaler ces violations par crainte de représailles. Elle entend remédier à cette situation concernant les violations dans certains domaines d’intérêt public, par exemple, les marchés publics, la protection de l’environnement, la santé publique, la sécurité alimentaire, la protection des consommateurs, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, etc.