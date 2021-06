Fédéral et régions responsables au civil pour une politique climatique déficiente

Le changement climatique fait courir un risque aux générations actuelles et futures vivant en Belgique, mais les pouvoirs publics belges se montrent incapables d’y faire face, estime la justice.

La disposition phare en matière de responsabilité civile pour faute – l’article 1382 du Code civil promulgué, le 21 mars 1804, par Napoléon Bonaparte – n’a pas été modifiée malgré l’évolution de nos sociétés.

Nicolas de Sadeleer.

Bonaparte aurait-il pu imaginer que plus de deux siècles plus tard, un tribunal civil, à Bruxelles, viendrait à condamner l'État fédéral belge et les trois Régions pour faute au sens de cette disposition au motif que le caractère déficient de leur politique climatique est susceptible de causer des dommages à 58.000 requérants et une asbl? C'est précisément la conclusion à laquelle le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a abouti le 17 juin dernier.

Échec constaté par tous

Dans un arrêt fort bien motivé de 84 pages, le tribunal se déclare, tout d'abord, compétent pour apprécier la mise en cause de la responsabilité civile des pouvoirs publics sur la base de l'article 1382, lequel reconnaît un droit subjectif à l'indemnisation des dommages causés par la faute d’autrui. Ensuite, il estime que les requérants ont un intérêt direct et personnel à l'action en responsabilité qu'ils ont introduit du fait que le changement climatique fait courir un risque aux générations actuelles et futures vivant en Belgique. Le recours de l’asbl Klimaatzaak est également jugé recevable dans la mesure où son objet social ne peut être confondu avec la défense de l'intérêt général. En revanche, les arbres n’ont pas intérêt à agir.

La complexité de la structure fédérale, l'enchevêtrement des compétences, ainsi que l’absence d’une vraie concertation attestent d’un comportement fautif.

Sur le fond, le tribunal se livre à un examen approfondi à la fois des données scientifiques et des obligations internationales et communautaires qui pèsent sur les autorités nationales. La Belgique n'est pas parvenue à se conformer au principe de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les délais impartis. La complexité de la structure fédérale, l'enchevêtrement des compétences, ainsi que l’absence d’une vraie concertation attestent d’un comportement fautif. Tant des institutions belges (Cour des comptes, Sénat) qu’européennes (Commission, agence européenne de l'environnement) ont confirmé ce "constat d'échec" qui constitue une faute au sens de responsabilité civile.

Pas d’injonction aux gouvernements

En raison de la combinaison des résultats médiocres obtenus dans la réduction des émissions, d’une gouvernance climatique chaotique et des avertissements répétés de l'Union, les autorités n’ont pas agi avec prudence et diligence que l'on attend d'un bon père de famille au sens de l'article 1382.

En menant une politique déficiente, les pouvoirs publics portent atteinte aux droits à la vie, et au respect de la vie privée et familiale et du domicile. Alors que les requérants demandaient une injonction de la part du juge, celle-ci n'est pas accueillie au motif qu'elle porterait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Le tribunal estime en effet qu’il n'a pas à priver les autorités publiques de leur pouvoir d'appréciation en déterminant les mesures de diminution de GES à prendre. Son rôle se limite à constater la faute au sens de l'article 1382. Dans une affaire similaire (Urgenda), la Cour suprême des Pays-Bas avait adopté une position plus nuancée: le principe de la séparation des pouvoirs n'avait pas été violé par le juge néerlandais qui avait requis un seuil de réduction allant au-delà du seuil minimal de 25%.

Déferlante de recours collectifs

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de l’arrêt Klimaatzaak. Tout d'abord, même s'il s'agit là d'une première en droit belge, le raisonnement du tribunal n'est pas isolé. On assiste actuellement à une déferlante de recours collectifs qui rencontrent un accueil favorable auprès des juges. On songe à l’arrêt de la Cour suprême des Pays-Bas du 20 décembre 2019 (Urgenda), l’arrêt du Conseil d'État de France du 19 novembre 2020 (Grande-Synthe) et celui du tribunal administratif de Paris du 3 février 2021 (affaire du siècle).

Les futures victimes de dommages causés par des sécheresses ou des inondations pourraient fort bien réclamer des dommages et intérêts du fait que le comportement fautif des autorités a été établi.

Encadré par des impératifs scientifiques et des obligations internationales, le pouvoir discrétionnaire des législateurs et des gouvernements n'est pas absolu. L'agenda politique ne peut oblitérer la donne scientifique. Le droit international qui est pris en considération dépasse le droit conventionnel (Protocole de Kyoto); le tribunal prend en compte les instruments de droit mou et les rapports scientifiques. Si les autorités ont échappé à une injonction judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’à l’avenir les futures victimes de dommages causés par des sécheresses ou des inondations pourraient fort bien réclamer des dommages et intérêts du fait que le comportement fautif des autorités a été établi.