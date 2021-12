L’économie de plateforme est à un carrefour de son histoire

Le secteur de la livraison a besoin d’un cadre juridique pour soutenir sa croissance tout en assurant la protection sociale des coursiers.

En Belgique comme ailleurs, le secteur de la livraison s’est progressivement développé au cours des dernières années et a atteint aujourd’hui une nouvelle étape dans sa maturité. Source de nouvelles opportunités pour les restaurateurs, de nouveaux acteurs sur le marché et de nouveaux emplois, le secteur occupe désormais une place importante dans l’économie et nous prouve qu’il est là pour rester. Cependant, afin de s’établir de manière optimale, il lui faut un cadre juridique qui lui permette de poursuivre la croissance, tout en accordant l'attention nécessaire à la protection sociale des coursiers.

Objectifs difficilement conciliables

C’est ici que réside toute la difficulté dans notre pays, car le cadre juridique n’est pas encore adapté à l’économie de plateforme.

Le modèle employeur-salarié ne convient pas à un secteur qui répond à une demande inconstante et au désir de flexibilité des coursiers.

Concilier la flexibilité du statut d'indépendant avec une bonne protection sociale constitue un défi car, en accordant des avantages sociaux supplémentaires, les plateformes risquent d’être "requalifiées" comme employeurs. Or, le modèle employeur-salarié ne convient tout simplement pas à un secteur qui répond à une demande inconstante et au désir de flexibilité des coursiers. Afin que le secteur puisse prospérer, il est essentiel que le gouvernement prenne en compte les attentes nouvelles et digitalisées des clients, les modes de fonctionnement des plateformes ainsi que les nouveaux besoins de certaines catégories de travailleurs.

Modèle validé par la justice

Très récemment, la Belgique a fait un pas en avant en direction d’un cadre juridique adapté. En effet, le mercredi 8 décembre, le tribunal du travail francophone de Bruxelles a tranché: les coursiers Deliveroo sont bel et bien des travailleurs indépendants. Le tribunal a estimé qu’un certain nombre de caractéristiques de notre modèle permettaient de conclure à l'existence d'un travail indépendant: le droit des coursiers d’accepter, ou non, une commande, l'absence d'horaires de travail spécifiques, l’acquisition de leurs propres équipements, et la possibilité de travailler pour plusieurs plateformes en même temps. La justice a donc confirmé la validité de la position que nous défendons depuis toujours, et nous nous en réjouissons, car c’est ce que souhaitent les coursiers eux-mêmes.

La flexibilité proposée par l’économie de plateforme est indéniablement la raison principale pour laquelle des milliers de coursiers choisissent de travailler avec Deliveroo.

Ce que nous voyons actuellement chez Deliveroo, c’est une augmentation continue des candidatures pour rejoindre la communauté des coursiers. Nous avons même dû mettre des milliers de candidats sur des listes d’attente tant la demande est forte. La flexibilité proposée par l’économie de plateforme est indéniablement la raison principale pour laquelle des milliers de coursiers choisissent de travailler avec Deliveroo.

Par ailleurs, les témoignages sur la plateforme de consultation (platformwork.be) lancée par le gouvernement en septembre le confirment. La plupart des coursiers ayant pris le temps de témoigner mentionnent leur attrait pour la liberté offerte par le travail de coursiers. Le statut de salarié n’est pas ce que la plupart d’entre eux recherchent. À plus grande échelle, une étude de Copenhagen Economics, menée sur un échantillon de 16.000 coursiers dans 23 pays de l’Union européenne (UE), a montré l’importance de la flexibilité pour les coursiers. 67% des répondants ont affirmé que la flexibilité est la principale raison pour laquelle ils choisissent de travailler avec des plateformes. Et nous les entendons.

Cadre législatif insuffisant

Nous mettons un point d’honneur à améliorer la sécurité des coursiers qui travaillent avec nous, mais le cadre législatif belge actuel limite les protections que nous pouvons leur fournir. Malgré ces contraintes, nous tenons à les protéger et, en plus des assurances accident et responsabilité civile, nous avons décidé de leur offrir une protection "perte de revenus" en cas de maladie et des primes pour les nouveaux parents. Nous sommes convaincus que flexibilité et sécurité vont de pair.

Le gouvernement fédéral doit tenir compte de la jurisprudence belge, mais également des éléments qui ressortiront de la future concertation avec le secteur, incluant les coursiers, promise depuis longtemps.

Il est dès lors important qu’un dialogue entre tous les niveaux de pouvoir puisse enfin avoir lieu afin que les besoins de chacun soient entendus par ceux qui peuvent enclencher le changement. Pour poursuivre le chemin entamé dans la bonne direction, il est crucial que le gouvernement fédéral tienne compte de la jurisprudence belge, mais également des éléments qui ressortiront de la consultation, ainsi que de la future concertation avec le secteur, incluant les coursiers, promise depuis longtemps. Nous sommes à un carrefour de l’évolution de l’économie de plateforme, et il est temps de construire le futur de cette économie ensemble.