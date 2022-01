L’oxydation de nos économies

Depuis plusieurs années, les dépôts bancaires sont rongés par l’inflation alors que le taux d’intérêt est nul. La monnaie perd irrémédiablement son pouvoir d’achat et cette situation va inexorablement empirer. En 1916, un homme avait imaginé cette situation.

L’économiste américain Paul Samuelson (1915-2009), lauréat du prix Nobel d’économie en 1970, avait écrit que funérailles après funérailles, la théorie économique avançait. Plus qu’à toute autre matière, son propos s’appliquait à la théorie monétaire qui reste probablement la plus insaisissable. Au reste, personne n’est capable de déterminer la quantité et le prix (c’est-à-dire le taux d’intérêt) de la matière première de l’économie contemporaine, à savoir la monnaie.

Repenser la monnaie hors du capitalisme

De nombreuses théories furent donc échafaudées. Un nom, écarté de l’histoire par la diabolique originalité de sa pensée, son caractère hétérodoxe et son absence de statut universitaire, doit être réhabilité dans l’historiographie des sciences économiques. Il s’agit de Silvio Gesell (1862-1930). Par un hasard géographique, Silvio Gesell est né Allemand en Belgique, à Saint-Vith où une rue porte son nom. À cette époque, la ville ressortit à l’empire allemand: les cantons seront ultérieurement rédimés à la Belgique au titre de dommages de guerre au terme du Traité de Versailles de 1919.

Comment peut-on atténuer le pouvoir dominant de la monnaie tout en la conservant comme moyen d’échange neutre?

Cet homme voulait repenser la monnaie hors du capitalisme. Il voulait apporter une réponse à une question simple: comment peut-on atténuer le pouvoir dominant de la monnaie tout en la conservant comme moyen d’échange neutre ? Selon cet économiste, le pouvoir de la monnaie n’était pas lié à sa thésaurisation, mais plutôt à sa capacité de pouvoir interrompre le circuit de production grâce à l’intérêt implicite que prodigue cette même thésaurisation.

Mais pourquoi repenser la monnaie? Parce que Silvio Gesell considérait que la monnaie devait être réduite à une marchandise périssable. Il fallait donc donner une date de préemption à la monnaie pour forcer son utilisation, puisqu’un billet thésaurisé perdrait irrémédiablement et progressivement sa valeur. Il s’agissait donc de décourager la thésaurisation monétaire et, de manière dérivée, de rendre gratuit l’octroi de crédit.

Monnaie fondante

Il imagina un concept stupéfiant: la monnaie fondante (parfois qualifié d’argent qui rouille), à savoir une monnaie qui perd sa valeur nominale à un rythme prévisible au moyen d’un estampillage, à l’instar d’un taux d’intérêt négatif ou d’une augmentation des anticipations d’inflation.

Silvio Gesell considérait qu’il fallait appliquer à la monnaie un dispositif d’anti-thésaurisation.

Au lieu d’endurer l’inflation du prix des marchandises et des services, c’est la monnaie qui la subit. Il considérait qu’il fallait donc appliquer à la monnaie un dispositif d’anti-thésaurisation.

En effet, les demandeurs et les rétenteurs de monnaie ne sont pas sur un pied d’égalité puisque les vendeurs (les demandeurs de monnaie) de biens et services sont soumis à une compulsion à vendre, surtout si les matières sont périssables ou onéreuses à stocker. En revanche, les rétenteurs de monnaie sont moins pressés et n’accepteront d’acheter que s’ils peuvent extraire d’une transaction un bénéfice, outre une marge commerciale, un montant au moins égal au tribut, c’est-à-dire une rémunération associée à la liberté de conserver la monnaie sous forme d’encaisses. Selon Silvio Gesell, il faut donc annihiler ce tribut qu’il estimait être de l’ordre de 5%.

Vue en plein écran Bruno Colmant. ©BELGAIMAGE

Malheureusement, ses idées trouvèrent peu d’écho dans l’Allemagne de la République allemande de Weimar foudroyée par l’hyperinflation de 1923. Ignorée de la plupart des livres d’histoire de la pensée économique, il n’existe presque aucun texte contemporain en français consacré à la monnaie fondante. Une des raisons qui explique ce désintérêt réside probablement dans la conviction erronée de la pensée économique conventionnelle que des taux d’intérêt négatifs ne pouvaient pas être imposés aux agents économiques sur leurs dépôts bancaires. Silvio Gesell fut donc rangé dans la catégorie des théoriciens monétaires hérétiques.

Une théorie d’une actualité pas si étonnante

Sa théorie révolutionnaire de la monnaie fondante doit pourtant être patiemment analysée, car près d’un siècle après le décès de cet économiste majeur, elle s’est imposée à toute l’économie qui est caractérisée par un rendement négatif, après l’inflation, de l’épargne.

Mais contrairement à ce que Silvio Gesell avait pressenti, cette déperdition de la valeur de la monnaie n’entraîne pas d’accroissement de production et de consommation, mais plutôt un surcroît d’épargne. C’est ce que les économistes qualifient d’équivalence ricardienne émise par David Ricardo (1772-1823). Selon ce dernier, il y a une équivalence entre une augmentation de la dette publique et une augmentation de l’épargne en prévision de hausses d’impôts. Si les agents économiques s’attendent à des hausses d’impôts, destinées à financer un déficit lui-même créé pour relancer la consommation, ils épargnent en prévision des hausses d’impôts futures. Les agents économiques contrarient donc les politiques de relance en économisant plutôt qu’en consommant.

"Le système de circulation monétaire proposé par Gesell libérerait le pays de la crise économique en deux ou trois semaines." Irving Fisher Économiste de l'École de Chicago

Sa théorie, certes imparfaite, ne fut jamais déployée à large échelle. Après son décès, elle a pourtant interpellé les plus éminents économistes du XXe siècle, dont John Maynard Keynes (1883-1946) qui qualifia Silvio Gesell de "prophète étrange et illégitimement négligé" et ajouta que "l'avenir apprendra plus de Gesell que de Karl Marx". Le fondateur de l’École de Chicago, Irving Fisher (1867-1947), avança que "le système de circulation monétaire proposé par Gesell libérerait le pays de la crise économique en deux ou trois semaines".

Nous ne sommes plus très loin de la monnaie fondante puisque l’épargne européenne n’est plus rémunérée alors qu’elle est oxydée par l’inflation qui approche ce seuil fatidique de… 5%. En 1916, un économiste autodidacte, hétérodoxe et anarchiste avait compris qu’une plongée dans les taux d’intérêt négatifs pourrait constituer un aboutissement de l’économie. Nous y faisons face.