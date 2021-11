La goutte d'eau

Un jugement récent relatif à un licenciement pour faute grave illustre bien utilement les principes en la matière et la manière de les appliquer.

Décidément, les arrêts se suivent ; ils paraissent se ressembler, mais en réalité ils sont tous différents. C’est précisément là toute la richesse de la jurisprudence et surtout de son enseignement.

Un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 10 février 2021 (J.T.T. 2021, p.393) illustre le propos puisqu’il traite d’une question de faute grave, de la détermination des faits à prendre en considération et du respect du délai de trois jours.

Rien de très neuf, donc à première vue, mais une application des principes bien utile pour les praticiens.

Agressivité et grossièreté

Un chef d’équipe d’une entreprise de récolte de fonds pour compte d’ONG avait adopté à plusieurs reprises un comportement très critiquable.

Il avait déjà reçu un avertissement écrit en raison de propos outranciers, misogynes et grossiers qu’il avait tenus à l’égard de collègues et de passants.

Il avait ainsi contraint quelqu'un à faire une donation

À l’égard d’étudiantes travaillant pour la société, ils les avaient menacées "d’aller brûler leur maison"! À propos d’une d’entre elles, il avait annoncé qu’il irait l’égorger !

Manifestement en conflit personnel avec un collègue, il s’en était pris à lui en le traitant de "fils de p…" et en le menaçant très désagréablement: "je vais appeler ma famille pour qu’il vienne te faire la peau…".

Informé de la survenance de ces faits plus d’un mois plus tard, l’employeur après 48 heures de réflexion décida de le licencier pour faute grave. Il invoqua non seulement les derniers faits de menaces, mais il rappela aussi les antécédents de l’intéressé, qui introduisit une procédure en contestant le respect du délai de trois jours et la gravité des fautes.

Faute grave et délai de trois jours

La faute grave est celle qui rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations de travail en raison de la disparition de la confiance indispensable à l’exécution du contrat de travail.

L’appréciation de la gravité d’une faute peut se faire au regard de la culture de l’entreprise concernée.

À ce sujet, la Cour évoqua l’enseignement de la doctrine selon laquelle l’appréciation de la gravité d’une faute peut se faire au regard de la culture de l’entreprise concernée et des exigences d’ordre éthique que celle-ci entend faire respecter.

Par ailleurs, l’ancienneté et la fonction du travailleur doivent également être prises en considération pour apprécier les capacités de celui-ci de prendre conscience de la portée réelle de ses obligations. Tout comme aussi son état de santé physique et mentale dont l’employeur a connaissance.

Un comportement inacceptable

D’emblée, la Cour réfuta l’argument fondé sur la prétendue violation du délai de trois jours. D’une part, il était établi que la personne habilitée à licencier le travailleur n’avait pas été informée immédiatement de la scène de violences et que, dès qu’elle l’avait su, elle avait pris deux jours d’une réflexion jugée utile et raisonnable par la Cour pour prendre sa décision.

Des faits anciens peuvent également justifier une rupture pour motif grave en raison de la répétition de ceux-ci rendant inacceptable le dernier fait commis.

La loi prévoit d’ailleurs un délai de trois jours pour ce faire. En outre, conformément à l’enseignement de la jurisprudence, des faits anciens peuvent également justifier une rupture pour motif grave en raison de la répétition de ceux-ci rendant inacceptable le dernier fait commis. Ils peuvent également jouer le rôle de circonstances aggravantes.

En d’autres termes, c’est l’accumulation des faits qui attribue à ceux-ci la gravité requise.

Les menaces graves proférées par ce chef d’équipe, donc responsable de collègues, après que des propos racistes, misogynes et grossiers avaient déjà été tenus furent considérées comme une faute grave par la Cour. Celle-ci rappela que la loi prévoit que l’employeur et ses travailleurs se doivent un respect mutuel et elle considéra qu’en l’espèce, ledit respect avait disparu.

Elle rejeta aussi l’argument du travailleur fondé sur une plainte pénale qu’il avait déposée après son licenciement à l’encontre du collègue qu’il avait menacé, car celui-ci l’avait empoigné après s’être fait invectiver.

La Cour considéra que la plainte avait été déposée pour les besoins de la cause et que d’ailleurs l’intéressé ne déposait aucun certificat médical faisant état d’une quelconque blessure.

Il fut donc débouté de son action.