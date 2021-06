La mécanique magique des critères de Maastricht à la merci des taux d'intérêt

Depuis quelque temps, l’absence d’une forte croissance économique structurelle (3%) est compensée par l’extrême faiblesse des taux d’intérêt pour assurer la soutenabilité des dettes publiques dans la zone euro. Mais ne tablons pas sur des taux d’intérêt éternellement au plancher.

Comment s’articulent croissance, inflation, déficit et taux d’intérêt sur lesquels se fonde la stabilité financière de la zone euro? Quelques rappels ne sont parfois pas superflus pour y voir un peu plus clair. Pour commencer, nous allons tenter d’expliquer le "miracle" des fameux critères de Maastricht… et leurs limites!

Lire aussi | Maastricht, le roman inachevé

Une dette soutenable dans le temps

Ces fameux critères voulaient imposer des règles permettant à la dette de rester soutenable dans la durée. Allons tout de suite au résultat: cette soutenabilité tient à l’égalité (60+3)/(100+2+3) = 60/100 = 60%, le niveau de dette estimé soutenable moyennant un déficit budgétaire limité à 3% (le premier 3 de l’équation).

Vue en plein écran Stéphanie Heng. ©Lamote Yves

Explications: si nous partons d’un PIB de 100 et d’une dette de 60, avec un déficit de 3, la dette sera un an plus tard de 63. Il est important de comprendre que l’augmentation de la dette est exactement égale au déficit, ni plus ni moins.

Le dénominateur est le nouveau PIB, somme du précédent et de la croissance en valeur, elle-même somme de la croissance en volume (à euro constant) et de l’inflation. Soit ici 2% d’inflation et 3% de croissance en volume.

Le résultat constitue le miracle: avec ces hypothèses, le ratio dette/PIB reste constant.

Le résultat constitue le miracle: avec ces hypothèses, le ratio dette/PIB reste constant.

Néanmoins, nous voyons bien les limites, c’est-à-dire la dépendance élevée au taux de croissance (la réalité est que les pays les plus développés de la zone euro n’ont pas vu une croissance à 3% depuis longtemps, et que, s’ils ont une chance de la voir en 2021, ce n’est qu’en rattrapage très partiel de la récession covid en 2020), et dans une moindre mesure à l’inflation: il est bien connu que l’inflation "efface les dettes", du moins leur poids relatif dans les dépenses.

Croissance irréaliste

Malheureusement, ces derniers temps, l’inflation a elle aussi beaucoup baissé, bien en dessous de l’objectif nominal européen de 2% (elle vient tout juste d’y revenir en mai pour la zone euro, mais tout indique qu’il n’y aura pas d’emballement), et donc le poids de la dette s’aggrave en valeur absolue comme en valeur relative.

Indépendamment des critères de Maastricht, l’important ici est de bien comprendre comment les divers taux interagissent.

On voit que la croissance est toujours désirable, mais il faut éviter de se faire des illusions pour les pays déjà riches: nous n’en aurons plus beaucoup.

Les principaux facteurs — démographie et productivité — sont tous deux en ralentissement sensible dans nos contrées.

Les principaux facteurs — démographie et productivité — sont tous deux en ralentissement sensible dans nos contrées. Quant à l’inflation, elle a son bon côté, effacer la dette, mais elle a aussi de gros inconvénients tels que l'appauvrissement de fait, y compris la célèbre "euthanasie des rentiers", qui nous font recommander d’en user avec modération.

Contrairement à l’hypothèse irréaliste de 3% pour la croissance, la référence de 2% pour l’inflation est un objectif équilibré qui fait l’objet d’un consensus raisonnable.

Vue en plein écran Alban de la Soudière. ©doc

Faut-il en conclure que les objectifs de dette (60%) et de déficit (3%) étaient beaucoup trop généreux? À première vue, sans doute que oui, mais ce n’est pas si simple, et nous n’avons pas encore parlé du dernier taux, le taux d’intérêt, qui va prendre maintenant tout son sens.

En effet, le "déficit" dont nous avons parlé est le déficit total incluant le paiement de la charge de la dette, qui dépend directement des taux d’intérêt. Le déficit "utile" restant est celui qui permet vraiment l’exercice de la politique budgétaire par l’État. Quand les taux sont très bas, comme depuis une dizaine d’années, la charge de la dette diminue et redonne de la marge de manœuvre.

En réalité, le vrai problème n'est pas la dette, mais bien la charge de la dette.

En réalité, le vrai problème n'est pas la dette, mais bien la charge de la dette. Supposons que la dette ne soit pas de 60, mais de 100. Conservons un déficit de 3% et considérons des taux d’intérêt moyens sur notre dette de 1% (encore récemment, nous empruntions à taux négatifs sur 10 ans).

La nouvelle dette (l’ancienne plus le déficit) est de 103, mais le nouveau PIB pourrait aussi être de 103 avec seulement 3% comme somme croissance + inflation, ce qui est beaucoup plus facile à atteindre que les 5% (3+2) des hypothèses maastrichtiennes. Le ratio est donc stable. Et, grâce aux taux d’intérêt bas, une grande partie de ces 3% de déficit total sont du déficit utile, ce qui, en pratique, est nettement supérieur à ce qu’il nous restait il y a quelques années en période de taux d’intérêt plus élevés.

L'épée de Damoclès de la remontée des taux d'intérêt

Faut-il donc continuer sereinement avec un endettement élevé? Cela heurte le bon sens, car malgré quelques idées iconoclastes vues récemment chez certains économistes, il n’est pas possible d’annuler la dette, donc la charge continuera à peser. L’assouplissement quantitatif ("quantitative easing"), qui garantissait les taux bas, ne peut que ralentir et s’achever un jour. Il serait très imprudent de compter sur des taux d’intérêt éternellement aussi bas qu’aujourd’hui. Les signes d’alerte apparaissent déjà.

Par Stéphanie HENG, politologue franco-belge et experte en communication, et Alban de la Soudière, polytechnicien et fonctionnaire international.