La Wallonie sera la Suisse si elle met au pas les lobbies de l’éducation

Seule note d'espoir dans le énième plan de relance de la Wallonie: généraliser la formation en alternance pour résoudre les lacunes du système qualifiant actuel.

La semaine dernière, un célèbre caricaturiste représentait Elio Di Rupo au milieu d’un restaurant défraîchi rebaptisé: "À la relance wallonne - Menu inchangé depuis 1980". Dans le dessin, le client attablé souhaitait commander le menu. Le Ministre-Président lui rétorque: "Il n’y en a plus…". Une référence à l’actualité.

Vue en plein écran Jean-Yves Huwart. ©doc

La veille de la publication, en effet, la conférence de presse du gouvernement wallon consacrée à la présentation du plan "Get Up Wallonia" a fait "pschiiit". Plus de "Get Up Wallonia" qui devait succéder aux cinq plans de redressement wallons qui l'ont précédé. En 20 ans, il est vrai, aucun de ces plans n’a pesé positivement sur le moindre indicateur économique régional. À Namur, même les commentateurs les plus laudateurs ne semblent plus vraiment croire aux chances de réussite du énième plan wallon.

La semaine dernière, donc, les autorités régionales se sont contentées de sortir l’argent d’enveloppes existantes pour mettre le tout dans une enveloppe plus grande. À peu près rien d’autre. Une seule note d’espoir et de nouveauté s’est néanmoins fait entendre: les gouvernements wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles se disent prêts à généraliser la formation en alternance pour résoudre les lacunes du système qualifiant actuel (enseignement technique et professionnel).

Les performances de l’enseignement en alternance de la Suisse, dit "apprentissage", sont spectaculaires.

"Nous devons mettre en place un système équivalent à celui de la Suisse!", assume carrément le gouvernement wallon.

Devenir la Suisse?

Pourquoi la Suisse? Parce que les performances de l’enseignement en alternance de la Suisse, dit "apprentissage", sont spectaculaires. Deux jours à l’école, trois jours en entreprise. Le système suisse est clair et efficace. Pas de couches et de sous-couches. Pas de pudeur ou de méfiance à l’égard du monde extérieur. Les élèves de l’enseignement en apprentissage suisse peuvent entrer en entreprise dès leurs 15 ans. Ils suivent de deux à quatre ans de formation. À l’arrivée, tous trouvent un emploi.

Les entreprises suisses actives dans plus de 200 domaines (vente, électronique, soins à la personne, construction…) accueillent un pourcentage de jeunes qu’elles forment au dernier cri des procédures et des technologies. Les élèves assimilent les codes, les rythmes et les attitudes du monde du travail. Ils sont immédiatement employables. L’apprentissage est tellement populaire en Suisse qu’il est en fait… devenu la norme. Deux tiers des jeunes Helvètes vont en apprentissage. Dans la Confédération, la population voit dans l’apprentissage une accélération de la maturité. Le choix de l’apprentissage ne barre pas ensuite la voie pour des études supérieures.

La Suisse est au plein emploi. Les salaires y sont élevés.

Neutraliser les lobbies de l’enseignement

En Belgique francophone, par contre, l’enseignement en alternance est une rareté. Il n’est fréquenté que par 2,6% des élèves du secondaire. Les Cefa et Ifapme accueillent 12.000 élèves par an. Un chiffre dérisoire. Parallèlement, dans l’enseignement qualifiant fermé, trois quarts des enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles n’ont pas les titres requis, faute de candidat.

La moitié des enseignants du qualifiant donnent cours à des classes vides, dotées de matériel désuet.

Les pouvoirs organisateurs multiplient néanmoins les filières inoccupées… La moitié des enseignants du qualifiant donnent cours à des classes vides, dotées de matériel désuet.

Au final, le taux de chômage des jeunes en Wallonie culmine à 21,7%. Rien à voir avec le plein emploi suisse. Et les entreprises désespèrent de trouver de la main-d’œuvre qualifiée.

Pas étonnant qu’on envie la Suisse en bord de Meuse.

Dans le cadre du redressement wallon, le gouvernement FWB se dit aujourd’hui prêt à lever tous les tabous pour enfin s’aligner sur le système alpin.

Quel dommage quand même de ne pas avoir montré la même détermination il y a des années déjà, lors des premiers échanges sur le Pacte d’excellence... Le grand chantier de la révolution de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles s’est à peine intéressé, alors, à son enseignement qualifiant.

Comment en aurait-il été autrement, il est vrai ?

Ce sont ces lobbies qui s’entendent et bloquent depuis des décennies toute réforme sérieuse de notre système éducatif.

Les responsables politiques de l’époque ont délégué la conception de leur réforme aux "acteurs de l’enseignement", autrement dit les lobbies. Nommons-les: les syndicats de l’enseignement, les pouvoirs organisateurs des quatre réseaux d’enseignement qui se tirent la bourre depuis 1958, les associations diverses dont les associations de parents de chacun des réseaux, auxquels s’ajoutent une pincée d’experts de l’éducation influents et parfois quelques fédérations professionnelles.

Ce sont ces lobbies qui s’entendent et bloquent depuis des décennies toute réforme sérieuse de notre système éducatif. Encore une fois, ils auront le plus à perdre d’un passage au mode d’apprentissage suisse. Finies les filières redondantes, mais au financement garanti, finis les réseaux étanches, les jeux de pouvoir, les enveloppes fermées, la surdité à l’égard des besoins de la société et le surcoût du modèle permis par la lâcheté du monde politique francophone qui se refuse depuis trente ans à affronter les gardiens du Temple de l’éducation francophone.

Le payeur-citoyen doit être le décideur

Pourtant, cette lâcheté a un prix terrible: la stagnation de l’économie wallonne depuis quarante ans.

Les autorités régionales veulent aujourd’hui transformer la Wallonie en Suisse des Plats pays? Chiche. Mais elles doivent imposer le système d’apprentissage suisse aux lobbies de l’éducation en leur rappelant que le payeur-citoyen est le décideur et que c’est aujourd’hui son choix souverain auquel il leur convient de se soumettre pour de bon.