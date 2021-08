Les citoyens ordinaires doivent, eux aussi, s’inquiéter des logiciels espions

Président d’Eurasia Group et GZERO Media et auteur de Us vs. Them: The Failure of Globalism

Au-delà de la possibilité pour les dictatures d’espionner des journalistes et des ennemis potentiels, c’est surtout l’influence toujours plus déstabilisatrice des entreprises technologiques sur la vie politique (inter)nationale qui devrait nous inquiéter.

Une entreprise israélienne, NSO Group, a créé un logiciel espion (Pegasus), qui confère à ses utilisateurs le pouvoir extraordinaire de surveiller quiconque qui possède un smartphone et de prendre connaissance de ses secrets. Dans sa communication promotionnelle, NSO assure ainsi que son logiciel Pegasus est capable d’écouter des appels téléphoniques et des messageries vocales, de suivre les déplacements du détenteur du téléphone, de subtiliser ses mots de passe et de prendre possession de ses e-mails, de ses vidéos et de son historique de navigation. Pegasus peut également activer des caméras ou des microphones sur le téléphone de sa cible en vue de s’emparer de nouvelles images.

Les dispositifs sécuritaires intégrés dans la toute dernière génération de téléphones iPhone ne sont pas toujours capables de repérer ce logiciel espion.

Le téléphone peut être infecté sans même que son propriétaire ne le touche. Pire encore: les dispositifs sécuritaires intégrés dans la toute dernière génération de téléphones iPhone ne sont pas toujours capables de le repérer, si l’on en croit The Washington Post, Amnesty International et d’autres groupes de défense des citoyens.

Réputation ternie pour plusieurs pays

Une enquête menée par Amnesty et Forbidden Stories, une ONG basée à Paris, a révélé que les gouvernements clients de NSO ont utilisé Pegasus pour hacker au moins 37 téléphones appartenant à des journalistes et des activistes au cours de ces cinq dernières années.

Le patron de NSO, Shalev Hulio, s’est dit choqué par le comportement des clients de son entreprise et rejette l’accusation selon laquelle NSO est liée à une liste de 50.000 cibles potentielles reprises dans le rapport de Forbidden Stories/Amnesty report. NSO se contente de reconnaître que 60 gouvernements dans 40 pays font partie de ses clients.

Certains de ces pays en subissent déjà des répercussions politiques. Sans surprise, le gouvernement israélien voit sa réputation ternie par ce scandale d’espionnage. Si NSO Group n’appartient pas aux services de sécurité de l’État, il n’en a pas moins été créé par d’anciens hackeurs aux ordres du gouvernement israélien, lesquels continuent d’ailleurs d’entretenir des liens avec les services secrets du pays.

Au sein de nombreuses entreprises technologiques américaines, le personnel fait désormais pression sur leurs dirigeants pour refuser de coopérer et de passer des contrats avec des firmes qui violent la confidentialité des données privées et des gouvernements qui les autorisent à opérer.

Le gouvernement de l’Arabie saoudite est accusé d’avoir utilisé le logiciel espion de NSO pour surveiller des proches du journaliste saoudien assassiné Jamal Khashoggi et l’équipe d’enquêteurs turcs chargée de ce crime perpétré à Istanbul. Cette affaire est ainsi revenue à la une des journaux alors que le prince héritier Mohammed bin Salman, qui est suspecté d’avoir commandité l’assassinat du journaliste, s’efforce d’améliorer les relations avec Israël. Le gouvernement saoudien est également accusé d’avoir utilisé Pegasus pour cibler des activistes saoudiens qui vivent et travaillent en dehors du pays.

En Inde, le Premier ministre Narenda, dont la réputation avait déjà été ternie par sa gestion de la flambée mortelle de Covid-19, se voit également accuser d’avoir utilisé Pegasus pour espionner des leaders de l’opposition, des dirigeants d’entreprise, des reporters et des diplomates étrangers. Avec la reprise de l’économie et des créations d’emplois, Modi ne devrait pas en souffrir trop politiquement, mais la méfiance au sein du gouvernement, de l’opposition et des leaders locaux a rarement été aussi élevée.

Au Mexique, le scandale Pegasus conforte le cynisme ambiant: il est admis que le gouvernement viole la vie privée des opposants politiques et des journalistes chaque fois qu’il pense pouvoir s’y adonner en toute impunité. L’administration du président précédent, Enrique Pena Nieto, avait été accusée d’espionner des journalistes entre 2012 et 2018. Il apparaît à présent que le président mexicain actuel, Andres Manuel Lopez Obrador, avait également été surveillé durant cette période, ce qui pourrait booster sa popularité au moment où il était en passe de devenir un canard boiteux (il a entamé la seconde moitié du mandat unique autorisé par la constitution mexicaine).

Tous ciblés

Mais la leçon à tirer de ce scandale Pegasus va bien au-delà des répercussions observées dans chacun de ces pays.

Nous ne serons plus surpris si le logiciel Pegasus, ou une version future encore plus sophistiquée, cible des personnes qui ne menacent en rien, aux yeux de la plupart d’entre nous, la sécurité publique de quelque pays que ce soit.

Désormais, nous ne serons plus surpris si le logiciel Pegasus, ou une version future encore plus sophistiquée, cible des personnes qui ne menacent en rien, aux yeux de la plupart d’entre nous, la sécurité publique de quelque pays que ce soit (souvenez-vous, la menace, comme la beauté, est une question de perception personnelle). Mais la rapidité avec laquelle les entreprises technologiques deviennent des acteurs indépendants en politique internationale devrait susciter toute notre attention. Les seuls intérêts défendus par ces entreprises sont les leurs et ceux de leurs actionnaires.

La véritable menace ne se résume pas à la possibilité pour les dictatures d’espionner des journalistes et des ennemis potentiels. C’est vieux comme le monde. Mais c’est bien plutôt celle posée par des outils technologiques toujours plus performants, qui peuvent ainsi devenir des facteurs ordinaires de la politique au quotidien. Avec la puissance d’intimidation qu’ils procurent, ils peuvent être utilisés non pas seulement pour protéger des autocrates, mais aussi pour faire advenir de nouvelles règles et réglementations qui restreindront les libertés d’une manière tout d’abord trop banale pour que la plupart d’entre eux le remarque ou s’en soucie.

C’est pour cette raison que nous devrions nous inquiéter du fait que les logiciels espions – et leurs effets progressifs sur nos vies et notre activité politique – continuent à se soustraire à un légitime examen public.