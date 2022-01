Les droits d'eau deviennent un actif d'investissement

Si un niveau d'eau de subsistance sociale devrait être fourni gratuitement ou à un prix fortement subventionné, toute utilisation d'eau supplémentaire pourrait être facturée à son coût marginal social de long terme.

Il y a un peu plus d'une décennie, j'avais prédit l'arrivée de l'eau comme catégorie d'actifs. Je prévoyais "une expansion massive des investissements dans le secteur de l'eau, y compris la production d'eau douce et propre à partir d'autres sources (désalinisation, purification), le stockage, l'expédition et le transport de l'eau. En fait, je croyais que l'eau finirait par devenir "la catégorie d'actifs basés sur les matières premières physiques la plus importante, surpassant largement le pétrole, le cuivre, les matières premières agricoles et les métaux précieux".

Marché au comptant trop segmenté

Dix ans plus tard, la situation n'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais.

En décembre 2020, le Chicago Mercantile Exchange Group a créé le premier marché à terme sur l'eau. Les contrats à terme sur l'eau d'une durée maximale de deux ans sont désormais négociés sur le système de négociation électronique CME Globex. Je considère cette évolution comme quelque peu prématurée. Pour que les marchés à terme (et les marchés d'autres produits dérivés tels que les options de vente et d'achat) fonctionnent correctement, le marché au comptant sous-jacent – dans ce cas le marché au comptant de l'eau physique ou des droits d'eau – doit être liquide et transparent.

Le marché à terme du CME Group est basé sur l'indice Nasdaq Veles California Water, qui suit le prix au comptant des droits d'eau physiques en Californie, sur base des transactions sur les eaux de surface et sur quatre marchés d’eaux souterraines.

Les marchés au comptant d'aujourd'hui pour l'eau et les droits d'eau sont trop illiquides et non transparents pour soutenir un marché à terme économiquement et socialement utile.

Parce que les approvisionnements locaux et régionaux en eau ne sont le plus souvent pas connectés, le marché au comptant sous-jacent au marché à terme est trop segmenté; il ne représente pas une marchandise ou un actif unique et homogène. Les marchés au comptant d'aujourd'hui pour l'eau et les droits d'eau sont donc trop illiquides et non transparents pour soutenir un marché à terme économiquement et socialement utile.

Progrès spectaculaires

Mais il y a de l'espoir. L'intégration régionale et mondiale de l'approvisionnement physique en eau – et des marchés au comptant associés pour l'eau et les droits d'eau – fait des progrès spectaculaires. Deux évolutions en cours se distinguent. L'un est Project Greenland, créé et parrainé par Thomas Schumann Capital, en partenariat avec North Atlantic Research and Survey Ltd. Dans le cadre de son programme de gestion des icebergs et d'extraction d'eau, des icebergs flottants appropriés de l'Atlantique Nord, pesant 1,2 à 1,4 million de tonnes, sont remorqués vers un emplacement en Écosse, où la glace et l'eau sont préparées pour le transport international.

Les icebergs de l'Antarctique pourraient également devenir des sources viables d'eau douce.

Les marchés cibles se situent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, privés d'eau. Le projet est réplicable à plus grande échelle et repose sur des technologies et des infrastructures bien établies, mais déployées de manière innovante et perturbatrice. Avec le temps, des avancées technologiques supplémentaires et une tarification ponctuelle appropriée de l'eau, les icebergs de l'Antarctique pourraient également devenir des sources viables d'eau douce.

Un deuxième entrant fascinant sur les marchés mondiaux de l'eau est le système de génération d'eau atmosphérique (AWG) de SkyH2O, une technologie exclusive qui extrait de l'eau douce et propre de l'atmosphère. Le modèle commercial dans ce cas est flexible et évolutif, car la capacité AWG peut être déployée de manière distribuée pour atteindre les clients finaux, qu'il s'agisse de gouvernements, de ménages ou d'utilisateurs industriels, commerciaux et agricoles. Sa rentabilité, par rapport aux alternatives comme la désalinisation et la distillation, dépend de l'humidité atmosphérique et du prix de l'énergie à proximité des clients.

Les ménages de nombreux pays ne paient qu'une petite fraction du coût marginal social de long terme de l'eau qu'ils utilisent.

L'avenir de l'eau en tant que catégorie d'actifs importante dépend de la volonté des gouvernements de fixer le prix de l'eau à son coût marginal social de long terme en tant que ressource renouvelable rare (y compris le coût de la gestion des externalités environnementales négatives associées à sa production et sa distribution).

À l'échelle mondiale, plus de 70% de l'eau douce est utilisée dans l'agriculture, et la plupart de cette utilisation est gratuite ou fortement subventionnée. Les ménages de nombreux pays ne paient également qu'une petite fraction du coût marginal social de long terme de l'eau qu'ils utilisent.

Tarification à deux vitesses

J'espère et je m'attends à ce que ces deux anomalies se terminent bientôt. Il y a une reconnaissance croissante de l'aggravation des crises de pénurie d'eau douce dans le monde, ainsi qu'une plus grande volonté de la part des décideurs politiques de tarifer de manière appropriée les externalités environnementales négatives.

Reconnaître l'eau comme une ressource renouvelable rare, une marchandise échangeable et un actif commercialisable ne diminue pas sa signification unique en tant que bien essentiel à la vie. Lorsqu'une tarification de l'eau socialement efficace crée des difficultés économiques, il faut soutenir les personnes d'un certain revenu. Si cela échoue – peut-être parce que l'État ne parvient pas à identifier qui pâtit d'une tarification appropriée de l'eau – un tarif à deux niveaux peut être requis. Alors qu'un niveau d'eau de subsistance sociale devrait être fourni gratuitement ou à un prix fortement subventionné, toute utilisation d'eau supplémentaire pourrait être facturée à son coût marginal social de long terme pour préserver les bonnes incitations.

L'eau est effectivement en train de devenir une catégorie d'actifs. Donnez-lui une autre décennie, et les fonds négociés en bourse pour l'eau et les droits d'eau feront partie de la nouvelle norme pour les investisseurs.