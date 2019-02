lu pour vous

"Léopold II, le plus grand chef d’Etat de l’histoire du Congo", Jean-Pierre Nzeza, éd. L’Harmattan, 202 pages 21,50 euros

A l’heure où la Belgique est sommée par les Nations-Unies de s’excuser pour son passé colonial, voici un ouvrage qui devrait à tout le moins intriguer. Rien que le titre pourrait faire penser à une provocation : "Léopold II, le plus grand chef d’Etat de l’histoire du Congo". Rien que ça. Le livre est signé par un professeur d’université congolais, Jean-Pierre Nzeza, et édité chez L’Harmattan, une maison d’édition spécialisée dans les thématiques du tiers-monde.

Son point de départ est le suivant : avant l’arrivée des Européens au 19e siècle, le bassin du fleuve Congo était fragmenté en une multitude de royaumes et de tribus. C’est Léopold II qui a doté ce vaste territoire de structures étatiques et l’a fait reconnaître en tant qu’Etat par les grandes puissances de l’époque. De cette démarche est née une première ébauche de conscience nationale congolaise. En ce sens, Léopold II doit être considéré comme "le père de la nation congolaise" et mérite, selon Jean-Pierre Nzeza, "une réhabilitation".