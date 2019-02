Jeannette Bougrab s’attaque au voile

Jeannette Bougrab a été secrétaire d’État à la jeunesse de 2010 à 2012 dans le gouvernement de François Fillon. Celle qui s’est présentée comme la compagne du dessinateur Charb, assassiné en janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo, n’a jamais cessé de dénoncer l’obscurantisme des islamistes. Ce qui lui a valu un exil de trois ans en Finlande, un pays dont elle a pu constater qu’il n’est pas non plus à l’abri de la poussée islamiste, surtout depuis l’arrivée de la vague de réfugiés en 2015-2016.

" L’essor du voile islamique constitue un phénomène historique d’ampleur planétaire et représente ainsi une ligne de front universelle ", assène-t-elle. L’ouvrage est en effet rythmé par la chronologie de moments-clés dans la montée de l’islam politique et radical.

Plus près de nous, elle évoque l’assassinat du réalisateur néerlandais Theo Van Gogh en 2004, ainsi que le déferlement de harcèlement sexuel lors de la Saint-Sylvestre 2015 à Cologne. Un événement qui a fait l’objet de " dénégations mensongères et minimisations sociologiques " de la part d’élites politiques manquant singulièrement de lucidité et de courage.

" Qu’une femme adulte en France ou dans tout autre État de droit veuille le porter, c’est son affaire, et je m’y résous. (…) Mais le voile ne fait pas que charrier le spectre d’un multiculturalisme bidon qui porte atteinte à la liberté et à l’égalité sous couvert de respect des différences ." Pour elle, le voile " est le signe éminent d’une volonté de conquête hégémonique ".

L’ancienne ministre ne s’adresse pas uniquement à celles qui ont choisi de porter le voile. Elle vise aussi et surtout la gauche et son aveuglement non dénué d’arrière-pensées électoralistes. "La gauche bobo ayant abandonné les classes populaires, elle croit pouvoir trouver un peuple de substitution dans l’Oumma. Et tant pis si le prix de cette alliance est la consécration du hijab."