Mon déluge est votre sécheresse

Le Groupe du Vendredi lance la "Ligne Climat", une ligne du temps interactive qui retrace l’histoire des accords internationaux ayant donné naissance à la gouvernance climatique en Belgique et propose quelques pistes de réflexion pour renforcer celle-ci.

Vous ne pouvez y échapper, car elle est partout dans les médias: aujourd’hui, la COP26 bat son plein. Les COP (ou Conférence des Parties) se succèdent à un rythme annuel depuis 1995. Trois ans plus tôt, en 1992, était ratifiée par 166 états, dont la Belgique, la Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC), dont les COP sont le rendez-vous annuel pour dialoguer et avancer. Enfin, en 1988 la première résolution des Nations unies sur "la conservation du climat en tant que patrimoine commun de l'humanité" était publiée et, la même année, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) était créé.

"Bien sûr, nous avons besoin de dialogues constructifs" expliquait une célèbre activiste en s’exclamant "Mais cela fait maintenant 30 ans qu’ils ont leur blablabla, et où cela nous a-t-il mené?" La question est légitime, car 33 ans après la création du GIEC, 24 ans après les Accords de Kyoto, 6 ans après les Accords de Paris, nous émettons, au niveau mondial, toujours plus de gaz à effet de serre, qui sont en passe d’augmenter de 16% d’ici à 2030 selon l’ONU.

À l'échelle mondiale, il fait une chaleur torride dans un hémisphère, tandis que dans l'autre hémisphère, l'eau tombe du ciel.

Alors, la terre se réchauffe, et le climat change. En Belgique, l'hiver n'a pas été très bon ces dernières années, et cette année, l'automne s'est déjà annoncé en été, avec des pics de précipitations semblables à ceux de la mousson. À l'échelle mondiale, il fait une chaleur torride dans un hémisphère, tandis que dans l'autre hémisphère, l'eau tombe du ciel. Et ainsi votre sécheresse devient mon déluge. Votre feu ma canicule. Et au milieu de tout cela, le niveau de la mer s’élève tranquillement.

L'édifice international de gouvernance climatique

Nous le savons, le gravité exacte du réchauffement et la rapidité des changements climatiques ne dépendent que d'un seul facteur: l’être humain et sa capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre à court terme. 33 ans de discussions reflètent les défis humains et sociaux que représentent le changement climatique, les tentatives d’organisation, et parfois, d’action à une échelle globale.

Mais telle la pluie qui, petit à petit, creuse la roche, ces 33 années n’ont pas été totalement vaines et ont laissé des traces. Elles ont permis la mise en place d’un édifice international de gouvernance climatique, certes dramatiquement inefficace, mais qui a néanmoins le mérite d’exister. C’est cet édifice de gouvernance qui a, entre autres, permis de tenir l’État belge responsable de ses actions lors du "Klimaatzaak" en juin 2021, lorsqu’un tribunal belge a jugé que les différents gouvernements belges étaient coupables de politiques climatiques négligentes.

La Ligne Climat déroule le fil de pourquoi, aujourd’hui, la Belgique est tenue d’atteindre la neutralité carbone en 2050.

Pour retracer cette trop lente évolution, le Groupe du Vendredi a créé la "Ligne Climat", une ligne du temps interactive. De rapports scientifiques (GIEC) en convention de discussion (CCNUCC), de discussions en accords internationaux (Kyoto, ou encore Paris), d’accords internationaux en législations européennes (par exemple le Green Deal européen) et nationales, la Ligne Climat déroule le fil de pourquoi, aujourd’hui, la Belgique est tenue d’atteindre la neutralité carbone en 2050.

Neuf recommandations

Comment s’organiser pour atteindre cet objectif? Certainement pas en se cachant derrière notre architecture institutionnelle belge, au détriment de nos objectifs climatiques, ce qui semble être une parade récurrente. Ainsi, le tout premier paragraphe du Plan Énergie et Climat belge (2021 – 2030) est un paragraphe sur le sujet institutionnel. Il en ressort une sorte d’exceptionnalisme institutionnel belge, et peut-être un certain fatalisme, alors même que d’autres pays fédéralisés, tels que l’Allemagne, font face aux mêmes défis.

La gouvernance climatique belge, même inefficace, a le mérite d’exister.

Il ne tient qu’à nous de créer une gouvernance à la hauteur des défis qui nous attendent et pour ce faire, il est utile de revenir à l’essentiel de cette problématique transversale qu’est le changement climatique et repenser notre gestion du carbone en tant que ressource. Il existe un cadre de gouvernance en Belgique, et au niveau international, pour s’attaquer au défi existentiel du changement climatique. Il est bancal, incomplet et insuffisant. Mais il a le mérite d’exister.

La "Ligne climat" propose également 9 recommandations pour renforcer la gouvernance climatique en Belgique, car il est grand temps de l’améliorer, et de faire cela rapidement, oserait-on dire: plus vite que le vent.

Stefanie Dens, ingénieure-architecte, designer urbain.

Aline Buysschaert, économiste.

Marie Romain, Strategy Intelligence Analyst chez Solvay S.A.