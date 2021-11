Organe décisionnel habilité à licencier

Une affaire rondement menée

Le travailleur fut aussitôt convoqué pour un entretien cinq jours plus tard, mais qui dut être reporté. À l'occasion de celui-ci, le travailleur reconnut les anomalies en question et il s'engagea à faire valoir ses explications par écrit le même jour; ce qu'il fit. Dès réception de son courrier, les deux directeurs de site établirent un rapport à l'intention du conseil d'administration qui, fort de l'information reçue, décida le même jour de le licencier pour motif grave .

Qui a pris la décision?

Quant à la connaissance que certains administrateurs auraient pu avoir plus tôt que certains de leurs collègues, la Cour consacra une fois de plus la nécessité, mais non l’obligation d'entendre le travailleur avant de prendre une décision aussi importante à son égard, avec pour conséquence que le délai de trois jours ne commence à courir qu'à dater de son audition.

Encodages et récupérations frauduleux

Il était établi et non contesté que le travailleur avait procédé à des encodages de prestations inexistantes et d'heures supplémentaires non accomplies.