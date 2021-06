Port du voile à la Stib: à la recherche de la neutralité

Les questions soulevées étaient multiples et elles font l'objet de diverses dispositions belges et européennes ainsi que d'une jurisprudence notamment de la Cour constitutionnelle en raison de la question de discrimination, mais aussi de la Cour européenne des droits de l'homme .

Un service public

Pour le tribunal, la STIB ne prouvait pas que le traitement appliqué à la travailleuse et touchant à ses convictions religieuses aurait été proportionné au but poursuivi.

On retiendra aussi qu'une différence se justifie pour des raisons professionnelles, essentielles et déterminantes, fondées sur un objectif légitime et proportionné au but poursuivi.