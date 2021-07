Pour une comptabilité environnementale unique

Un système de comptabilité unique rendrait plus transparents les impacts environnementaux réels des entreprises. Il constituerait une étape importante pour évaluer objectivement les avancées en matière de transition écologique.

Afin de répondre aux attentes des travailleurs, des clients, et des investisseurs, de nombreuses entreprises mettent le développement durable au cœur de leur stratégie. Dans ce contexte, l’évaluation fiable de l’impact climatique d’une entreprise, se basant sur standards unifiés sera déterminante pour la confiance des investisseurs et l’efficacité des politiques publiques.

Vue en plein écran Marie Romain.

Les évaluations environnementales disponibles sont souvent lacunaires et superficielles. Les données récoltées sont généralement insuffisantes, car difficiles à obtenir. De plus, il existe de nombreuses méthodologies "valables" de reporting extra-financier se basant sur des critères "environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)". Ces analyses sont utilisées pour attribuer divers "labels ESG" aux entreprises investissant dans le développement durable. Dans le monde de la finance, les investisseurs se positionnent en se référant à ces labels, parfois peu fiables.

Éviter le "greenwashing"

Il en résulte une tendance au "greenwashing". Celle-ci retarde la réalisation des objectifs de réduction d’émissions fixés par la Commission européenne (réduction de 55% en 2030, comparé aux taux de 1990) car il est, pour le moment, difficile de déterminer si les entreprises respectent leurs engagements.

Le développement d’un système de comptabilité extra-financière unifié servirait l’intérêt général et celui des entreprises exposées aux actions en justice.

Plusieurs actions en justice ont d’ailleurs déjà été introduites contre des entreprises, comme Shell, condamnée à revoir ses ambitions de réduction d’émissions à la hausse afin de les conformer à l’accord de Paris. Le développement d’un système de comptabilité extra-financière unifié servirait donc l’intérêt général et celui des entreprises exposées à ces procédures.

Lire aussi Shell condamné à réduire ses émissions de CO2 de 45% pour 2030

Certaines initiatives de la Commission vont déjà dans ce sens. La directive "Non-Financial Reporting Directive" (2014) de l’Union européenne prévoit par exemple l’obligation pour les entreprises ayant un intérêt public, de plus de 500 employés, de communiquer dans leur rapport annuel leur approche des challenges environnementaux et sociétaux. Cependant, les lignes directrices développées par la Commission sont non contraignantes de sorte que les méthodes utilisées par les entreprises sont très différentes, ne permettant aucune comparaison de leurs performances climatiques.

Pour y remédier, la Commission a élaboré un nouveau texte définissant un système standardisé de comptabilité environnementale. La proposition de directive: "Corporate Sustainability Reporting Directive" d’avril 2021 prévoit des standards de durabilité harmonisés à l’échelle européenne. Ceux-ci seront alignés sur l’"EU Taxonomy" publiée en juin 2020 qui classe l’ensemble des activités économiques selon leur impact écologique. Ces informations devront être rendues digitalement disponibles. De plus, un système d’audit indépendant est prévu. La Commission envisage une entrée en vigueur dès 2023.

Éviter la complexité juridique

L’"European Financial Reporting Advisory Group" a été choisi comme institution de référence pour la fixation de ces standards. Celui-ci a récemment publié un rapport proposant un cadre d’analyse pour le reporting durable. Il intègre les contraintes spécifiques de chaque secteur et propose une approche prospective et holistique dite de "double matérialité" estimant les impacts climatiques futurs d’une entreprise sur son environnement et réciproquement.

Il faut également veiller à un équilibre entre besoin de transparence émanant d’un système exhaustif et le risque de complexité juridique.

Il conviendrait que, dans le futur, la Commission accompagne l’établissement de standards, d’une méthodologie précise permettant de quantifier les impacts dont les entreprises doivent faire état. C’est d’autant plus crucial quand les émissions concernent l’ensemble du cycle de vie d’un produit impliquant plusieurs acteurs de la chaîne de production. La Commission doit, à cet égard, assurer le partage d’informations entre ceux-ci. Il faut également veiller à un équilibre entre besoin de transparence émanant d’un système exhaustif et le risque de complexité juridique.

En outre, les entreprises devront à court terme réaliser des investissements conséquents pour se conformer aux nouvelles règles. Il ne faudrait dès lors pas que la charge en soit disproportionnellement élevée pour les petites entreprises (auxquelles la directive offre heureusement plus de flexibilité). Toutefois, ces investissements permettront de réduire les coûts des multiples standards et labels environnementaux auxquels les entreprises adhèrent actuellement.

Ce système de comptabilité unique devrait apporter plus de transparence sur les impacts environnementaux réels des sociétés privées. S’il est correctement mis en pratique, il constituerait là une étape importante pour répondre à l’urgence climatique et évaluer objectivement les avancées en matière de transition écologique.

Lire aussi Coûts des dégâts environnementaux: la face obscure des entreprises