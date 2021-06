Pourquoi est-il devenu si difficile de débattre?

Les croyances et les arguments erronés prolifèrent. Nous devons particulièrement veiller à soigner l’argumentation et ne pas attaquer personnellement l’interlocuteur.

Nous aimons débattre, plus que discuter. Une discussion implique de transmettre des informations tandis que le débat nous engage dans une argumentation avec un camp adverse.

Le débat est sujet à la persuasion et il mène généralement à une conclusion. Autrement dit, lorsque nous discutons, nous échangeons nos connaissances sans chercher à convaincre l'autre de partager notre point de vue ; quand on débat, on argumente pour donner tort à l'autre, et donc pouvoir dire qu'on a gagné. Il y a aussi des cas où nous aimons simplement discuter, comme dans un monologue.

John Stuart Mill a mis en garde contre la paresse intellectuelle de l'homme des foules qui « dépend de plus en plus de l'opinion » et « de moins en moins d'une opinion bien fondée ».

Le philosophe anglais John Stuart Mill disait que la démocratie est « le gouvernement par la discussion ». Et ce n'est pas vainement qu'il mettait en avant l'importance de la liberté de pensée et d'expression, nécessaires à l'avancement de la société. Il a ainsi mis en garde contre la paresse intellectuelle de l'homme des foules qui « dépend de plus en plus de l'opinion » et « de moins en moins d'une opinion bien fondée ».

Cette préoccupation est également soulevée par le philosophe espagnol José Ortega y Gasset. Que sont les « hommes-masse » sinon « de simples bouées qui flottent sur les vagues » ? Ancré dans un contentement de soi, l'« homme-masse » n'a aucun désir de perfection ni d'effort, quel qu'il soit. Son penchant pour échapper aux complexités d’épreuves prend le dessus.

Les obligations deviennent des tâches herculéennes qui sont reléguées au second plan, car le poids de la responsabilité (sociale) est trop lourd à porter. La critique est disponible, bien qu'utilisée avec parcimonie, sauf lorsqu'elle est dirigée vers des points de vue opposés qui ne correspondent pas à l'état d'esprit du troupeau dont il fait partie. Ortega a souligné que la mentalité de l' "homme-masse" n'est pas un trait d'un groupe particulier de personnes, mais peut infiltrer n'importe quelle classe sociale.

Infox, rumeurs, désinformation

Surtout en cette ère technologique, où les informations abondent et proviennent d'une myriade de sources, les débats publics sont exposés aux infox, aux rumeurs, à la désinformation. Et ceux qui tombent facilement dans le piège du raisonnement fallacieux sont ceux qui adoptent un comportement moutonnier. Ce sont « les "hommes moyens », selon les mots d'Ortega.

Plus les gens croient quelque chose, plus cette affirmation doit être vraie et ainsi va l'erreur de raisonnement.

Repérer des arguments fallacieux exige, de fait, un certain effort mental. L'argumentum ad populum (« sauter dans le train en marche ») est particulièrement séduisant.

Plus les gens croient quelque chose, plus cette affirmation doit être vraie et ainsi va l'erreur de raisonnement. Une logique erronée peut donc facilement imprégner une rhétorique persuasive, lorsque l'éthos, la crédibilité de l'orateur, et le pathos, l'appel aux émotions, prennent le dessus.

Pour autant, la logique n'est pas un ingrédient obligatoire d'une déclaration vraie. Vérité et logique ne sont pas nécessairement synonymes. Ce ne sont pas des raisonnements logiques mais des arguments qui préservent la vérité et construisent la réalité factuelle. Quelque chose peut être vrai même si cela semble illogique et que nous ne pouvons pas le prouver.

L'absence de preuve

Cela nous conduit à une autre erreur courante commise dans les débats publics, à savoir l'argumentum ad ignorantiam (« l'appel à l'ignorance »).

Un point de vue est considéré comme vrai ou faux parce que l'adversaire n'a pas de meilleure preuve pour démontrer le contraire. Ce sophisme est donc susceptible d'exploiter la faiblesse intellectuelle de tout le monde, car nous ne pouvons pas tout savoir.

La pensée binaire est réconfortante car intellectuellement moins laborieuse. Une réponse « oui » ou « non » sera digérée plus facilement par notre cerveau et nous incite d’une certaine façon à clore le débat.

Vous ne pouvez pas prouver qu'un certain politicien a été impliqué dans la fraude électorale ? Alors il n'est pas coupable et donc l'argument est fallacieux. Mais l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence.

La pensée binaire est réconfortante car intellectuellement moins laborieuse. Une réponse « oui » ou « non » sera digérée plus facilement par notre cerveau et nous incite d’une certaine façon à clore le débat. Mais cela pourrait également receler un faux dilemme: l'argument soit/ou. Un exemple clair est l'argument de la dissuasion nucléaire, qui dit que le risque d'une attaque est plus élevé s'il n'y a pas d'armes nucléaires pour l'empêcher de se produire.

Dans les moments de doute, lorsque nous cherchons des réponses, nous recherchons aussi généralement les conseils d'experts ou d'une figure d'autorité. La science, les médias, le gouvernement, tous sont susceptibles de mieux nous informer. Ou pas.

L'Argumentum ad verecundiam (« l'appel à l'autorité ») est en effet une tentation à laquelle nous avons tendance à succomber. Mais même si une autorité nous dit de croire que quelque chose est vrai, s'il n'y a aucune preuve à l'appui, nous devons rester méfiants.

Fiabilité scientifique

D'un autre côté, nous pouvons aussi avoir tendance à nous méfier de l'autorité "per se" (NDLR: En soi). La fiabilité scientifique a, par exemple, été critiquée pendant la pandémie. Le physicien et philosophe des sciences français Étienne Klein a d'ailleurs mis en avant « l'ambivalence de la science » qui traite à la fois de l'idée de vérité et de doute. Nous avons effectivement besoin de recherche, c'est-à-dire de douter, de tester, pour acquérir un corpus de connaissances. Bref, nous avons besoin de la science. Mais beaucoup confondent science et recherche, raison pour laquelle ils doutent de la fiabilité de la science.

Désormais, les croyances et les arguments erronés prolifèrent. Nous devons donc veiller tout particulièrement à soigner l’argumentation et ne pas attaquer personnellement l’interlocuteur, ses convictions, afin d’éviter d’être dupé par l’argument ad hominem («envers l’homme»). En résumé, débattre exigera un réel effort mental, de la patience pour construire les contre-arguments et le respect de l'autre.