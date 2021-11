Projet de réforme fiscale: du big bang au trou noir!

Taxation des loyers réels et des plus-values immobilières, suppression de l'épargne-pension, TVA à 22%, etc. Voici quelques-unes des pistes envisagées par le Conseil Supérieur des Finances.

À la lecture des pistes envisagées par le Conseil Supérieur des Finances (CSF) pour la réforme fiscale promise par le ministre des Finances (voir La Libre de ce jour «Big Bang fiscal en vue»), je dois confesser qu’un sentiment d’hébétude m’a envahi. Il se fait que je fus membre du CSF pendant une dizaine d’années et que ces matières me sont extrêmement familières. Bien sûr, le CSF est une représentation politique, mais la fiscalité est aussi une question de principes, de logique, d’équité et de stimulation politique.

C’est surtout un projet de fiscalité qui est anti-entrepreneuriale et antisociale. Brunon Colmant Membre de l’Académie Royale de Belgique

On aurait pu penser que le CSF ait pris la mesure du choc économique liée à la crise du Covid pour façonner une fiscalité incitative. Il n’en est rien: c’est un maelström de mesures juxtaposées sans aucune cohérence, sinon d’aggraver lourdement la pression fiscale. C’est surtout un projet de fiscalité qui est anti-entrepreneuriale et antisociale.

J’aborde les choses sous un angle purement technique, sans une quelconque inflexion politique ou appartenance professionnelle qu’on puisse me prêter.

Une tva à 22%

Le CSF envisage d’augmenter la TVA de 21 % à 22 %. Outre le fait que notre taux de TVA est un des plus élevés d’Europe et que son augmentation délocaliserait immédiatement les achats à l’étranger (France et Luxembourg), la TVA est un impôt dégressif: son poids diminue en termes avec le revenu puisque la consommation, à laquelle il est appliqué, décroît avec ce même revenu. C’est un impôt antisocial. On voudrait donc l’aggraver? C’est incompréhensible.

Suppression de l'épargne-pension

Mais ce n’est pas tout. Dans la même veine, le CSF recommande de supprimer l’épargne-pension. Plus de 3 millions de Belges apprécieront. Les bras m’en tombent. Autant dire que c’est la négation de toute l’architecture des pensions. Et puis, est-ce bien coordonné avec l’excellente réforme des pensions de la Ministre Lalieux ? Là aussi, c’est inintelligible.

Supprimer l'épargne-pension? C'est la négation de toute l'architecture des pensions.

Taxation des revenus locatifs réels

Il s’agit aussi de taxer les revenus locatifs réels. Cela concernerait bien sûr les biens immeubles autres que la maison d’habitation. Pourtant, le revenu cadastral d’un bien immeuble loué (ou détenu au titre de seconde résidence) est déjà plus lourdement taxé et les intérêts des emprunts qui le financent ne seront plus déductibles fiscalement.

Il est certain que cette mesure, aussi louable soit-elle, va entraîner un choc sur le marché. Pourquoi ne pas envisager, au contraire, une revalorisation des revenus cadastraux, sans fissurer une fiscalité éprouvée depuis 60 ans. Sans cela, la charge fiscale va immanquablement être déplacée du propriétaire vers le locataire par une hausse des loyers. Est-ce l’objectif social ?

Taxation des plus-values immobilières

Il s’agirait aussi de taxer les plus-values immobilières, sans doute à un taux de 30 %. Or ces dernières sont imposées selon des méthodes éprouvées qui conduisent à tenir compte cde l’effet de l’inflation et des frais d’acquisition d’un immeuble (TVA ou droits d’enregistrement). Cet impôt taxerait l’inflation, c’est-à-dire un enrichissement fictif sans apporter la moindre fluidité au marché immobilier.

Taxation des plus-values sur actions

Il s’agit aussi de taxer les plus-values sur actions. Au-delà du fait que cela ne sera applicable qu’aux placements boursiers et qu’il faudra une date de départ des la mesure (une action acquise en 1981 ou 2021 n’a pas accumulé la même plus-value), il conviendra alors de déduire les moins-values. Je suppose que l'idée serait alors de renoncer à la taxe sur les compte-titres qui vise à ponctionner le stock de valeurs mobilières plutôt que la réalisation de plus-values.

Mais ce n’est pas tout. Le législateur de 1962 avait affirmé, dans le sillage de la réforme fiscale de 1919, l'exonération, sauf exception, des plus-values sur actions gérées en «bon père de famille».

La raison de cette exonération découle du fait que la vente d'une action n'altère pas le patrimoine collectif d'une entreprise, mais transfère une quote-part de sa propriété vers un autre actionnaire. En d'autres termes, la réalisation d'une plus-value ne crée pas de nouvelle matière imposable, mais la déplace latéralement, de manière intacte, d'un actionnaire vers un autre. Bien sûr, il est incontestable que le vendeur d'une action réalise une plus-value par rapport à son prix d'achat, mais cette plus-value trouve sa contrepartie dans le fait que l'acheteur paie «plus cher» l'action acquise. Ce n'est donc pas le transfert de propriété qui crée un accroissement de richesse, mais l'origine de l'accroissement de valeur de l'action. Cet accroissement de valeur de l'action correspond à des bénéfices passés ou futurs de l'entreprise. Ces bénéfices ont été ou seront eux-mêmes frappés de l'impôt des sociétés et ensuite du précompte mobilier.

Taxation des sociétés unipersonnelles

Enfin, le CSF veut taxer les sociétés unipersonnelles à l’impôt des personnes physiques (IPP) comme si le fait de mettre une activité d’indépendant en société évitait l’impôt. Les indépendants qui effectuent cette opération veulent ségréger leur patrimoine. Certains y sont obligés. De plus les déductions fiscales sont quasiment les mêmes à l’impôt des sociétés et à l’IPP. Enfin, un bénéfice de société est d’abord taxé à 25 % puis à 30 % au précompte mobilier, ce qui fait une charge globale de 47,5 %... soit un taux proche du taux de celui de l’impôt des personnes physiques.

À mon estime, il faut revoir en profondeur les orientations du CSF avec intelligence, recul et perspective académique. Ces pistes de réflexion ne sont pas un big bang, mais un trou noir qui risque d’aspirer, comme on le sait, toute matière, y compris l’expertise universitaire et les réalités économiques. Car d’un trou noir, plus aucun infime rayonnement ne s’extrait.

Et si d’aventure, faute de big bang, on veut s’approcher d’une supernova fiscale, il faut d’abord faire le constat que notre IPP est un échec sociétal, puisque la fiscalité (trop lourde) du travail se combine à l'accablement de l'absence de croissance économique et d'un chômage élevé. Cette pesante fiscalité professionnelle pénalise aussi notre compétitivité. Elle mène donc à une chimie mortifère. Pour cette raison, nous devons – et c'est une obligation morale qui ne souffre aucune pusillanimité ou un choix par abstention – repenser notre système fiscal vers un allègement de la fiscalité du travail.

Et, quand bien même certains n'en verraient pas l'utilité immédiate, c'est une obligation mathématique, puisque le nombre d'inactifs devant être financé par les actifs s'accroît inexorablement: si les travailleurs sont accablés par une fiscalité professionnelle décourageante, comment imaginer qu'ils choisissent d'honorer le contrat du financement du vieillissement de la population? Il me semble que l'approche la plus intuitive consiste à reglobaliser tous les revenus et à accompagner cette reglobalisation d'une baisse des barèmes d'imposition. Il s'agirait donc de revenir à la philosophie fondatrice de notre fiscalité établie en 1962 sur la base d'un véritable débat citoyen.

Il s'agirait de taxer plus lourdement les revenus mobiliers sans risque que les dividendes afin de stimuler l'investissement et l'entrepreneuriat.

Cela étant, il s'agirait– contrairement aux orientations de 1962 – de détaxer la prise de risque, c'est-à-dire de taxer plus lourdement les revenus mobiliers sans risque que les dividendes afin de stimuler l'investissement et l'entrepreneuriat.