Quand les taux d’intérêt réels remonteront-ils?

La Réserve fédérale américaine sait que l’impact d'une forte et rapide de son taux directeur sur l’inflation serait limité et ne jouerait qu’avec retard, et l’effet récessif serait trop grand.

Une remontée des taux d'intérêt réels est hautement improbable. Ne fut-ce que parce que l'inflation plus élevée, qui pourrait justifier ce tour de vis monétaire, est une solution à l'endettement des États.

L’année 2022 s’annonce bien sur le plan de l’activité économique. Les consommateurs disposent d’un stock d’épargne plus important qu’il y a deux ans et ils ont confiance quant à leurs revenus professionnels du fait d’un taux de chômage, hors chômage structurel, bas. Les entreprises sont incitées à investir en raison de l’abondance de moyens financiers, de la pénurie de main-d’œuvre, des progrès technologiques, des changements dans les préférences des agents économiques et pour se préparer à la transition environnementale, ou mieux, en être un instrument. Les pouvoirs publics devraient resserrer la vis budgétaire, mais les dépenses favorables à la dynamisation du potentiel productif, à la santé publique et à la transition environnementale soutiendront l’activité.

Ce n’est pas tout. L’investissement immobilier des ménages sera lui aussi élevé, les perturbations de l’économie du fait des problèmes d’offre en lien avec le covid vont aller en s’estompant et le niveau des stocks est appelé à monter.

La principale menace économique

Est-ce à dire qu’il n’y a pas de dangers? Bien sûr que si, qu’il s’agisse d’une nouvelle vague de la pandémie, de tensions internationales ou d’un délitement de la cohésion sociale. Dans le champ de l’économie, la principale menace en termes financiers reste une remontée forte des taux d’intérêt réels. Il faut donc se demander ce qui la provoquerait, et en évaluer la probabilité.

Aujourd’hui, l’inflation redevient une menace, mais différente de celle des années 1970.

La première question à se poser, vu leur rôle directeur en la matière, est celle des raisons qui pourraient pousser les banques centrales à resserrer la politique monétaire. Cela pourrait être un dérapage des attentes d’inflation, mais nous n’observons pas cela pour l’instant, malgré la vive remontée de l’inflation au fil de 2021. Cela pourrait être du fait d’un choc d’offre permanent, mais le covid n’est pas de cette nature. Regardons la dynamisation des investissements pour s’en convaincre! Cela pourrait venir d’un épuisement des réserves en termes de potentiel productif, mais avec nos taux d’activité, il y a de la marge, des deux côtés de l’Atlantique. De plus, l’impact de la technologie sur ce potentiel productif est vraisemblablement sous-estimé. Cela pourrait, in fine, venir d’une crainte des banques centrales que leur crédibilité soit mise en doute. À voir comment les marchés s’ajustent en fonction des déclarations de la Fed ou de la BCE, on est loin de remettre en cause ces institutions, alors même qu’elles se sont trompées sur la vigueur de l’inflation. Il est une autre approche, plus politique. Aujourd’hui, l’inflation redevient une menace, mais différente de celle des années 1970. En fait, l’inflation est l’amie des gouvernements puisqu’elle rogne le poids de la dette publique et offre donc de la latitude budgétaire.

Problématique politiquement

Toutefois, aujourd’hui, l’inflation peut devenir politiquement problématique. En 2021, les salaires aux États-Unis ont en moyenne moins augmenté que l’inflation. Le pouvoir d’achat du salaire moyen a donc baissé.

Pour rebooster les chances des démocrates dans les élections de mi-mandat, calmer l’inflation deviendrait un élément clef.

Et derrière cette moyenne se cache une dispersion telle que pour nombre d’Américains les choses matérielles sont devenues sensiblement compliquées. Il faut dire qu’aux États-Unis, l’immobilier, dont le poids dans le coût de la vie est mieux pris en compte qu’en Europe, a vu ses prix fortement augmenter. Pour rebooster les chances des démocrates dans les élections de mi-mandat, calmer l’inflation deviendrait un élément clef, et cela pourrait inciter à opter pour un fort resserrement monétaire.

Ce scénario est néanmoins improbable. La Fed sait que l’impact sur l’inflation serait limité et ne jouerait qu’avec retard, et l’effet récessif serait trop grand. Et pour enrayer une bulle immobilière, la politique d’octroi de crédits hypothécaires offre une alternative à des taux plus élevés.

Comme l’inflation continue de faire partie de la solution à l’endettement, ce serait irrationnel de la part des marchés financiers de céder à la peur.

Sommes-nous à l’abri d’une vive remontée des taux d’intérêt réels? Non, jamais, mais c’est hautement improbable. Les marchés financiers se font régulièrement "des mauvais films", et la fièvre monte alors rapidement, avec une dimension de prévision autoréalisatrice. Cela pourrait être l’anticipation d’un retour en grâce de la pensée orthodoxe au sein des banques centrales ou celle d’un défaut de paiement d’un État souverain, comme ce fut le cas il y a une douzaine d’années. Ce sont des possibilités, mais comme l’inflation continue de faire partie de la solution à l’endettement, ce serait irrationnel de la part des marchés financiers de céder à la peur. Bien sûr, l’irrationalité ne peut être exclue, mais il est difficile d’élaborer un scénario sur une telle base. Les taux remonteront, mais à un train de sénateurs. Ici aussi, nous allons vivre en mode "slow".