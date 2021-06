Suspendre les brevets sur les vaccins est une fausse bonne idée

Entre autres conséquences dommageables, une telle décision ferait courir le risque d’un marché inondé de vaccins inefficaces et de qualité inférieure

L’optimisme généré par la campagne de vaccination dans notre pays, où le nombre d'infections, d'hospitalisations et de décès continue de baisser, offre un contraste saisissant avec la situation bien plus précaire qui prévaut ailleurs dans le monde. Le coronavirus et ses variants continuent de sévir dans des pays tels que le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde.

0,3% part des vaccins allouée aux pays pauvres Jusqu'à présent, seul 0,3 % de l'approvisionnement mondial en vaccins a été alloué aux pays à faible revenu

Jusqu'à présent, seul 0,3 % de l'approvisionnement mondial en vaccins a été alloué aux pays à faible revenu. Alors qu'en Occident, les terrasses se remplissent, dans d'autres parties du monde, on creuse des fosses communes. Comment faire parvenir davantage de vaccins dans ces pays-là? Quelques leaders mondiaux, comme Joe Biden, Bill Gates ou le pape François ont recommandé que les brevets sur les vaccins soient suspendus.

C’est compréhensible: nous vivons actuellement une crise sanitaire sans précédent. De nombreuses personnes semblent donc penser que des solutions sans précédents sont nécessaires. Comme, par exemple, remettre en question certains principes de l'industrie pharmaceutique. Il n’est toutefois pas avéré que la suspension de brevets soit la panacée.

Produire, mais où et comment?

Une fois les brevets levés, il s’agira de produire les vaccins. Or, ceux-ci sont des produits biologiques complexes qui doivent passer par de longs processus de production et de contrôle de la qualité, ce qui demande des installations de haute technologie et un personnel hautement qualifié.

AstraZeneca, Johnson & Johnson et Novavax se sont associés aux plus grands fabricants de médicaments génériques en Afrique du Sud et en Inde pour accélérer la production à grande échelle.

C'est précisément le manque de personnel et d'infrastructures qui fait actuellement obstacle à une production plus intensive. Le secteur pharmaceutique fait déjà tout son possible pour augmenter la production de vaccins. AstraZeneca, Johnson & Johnson et Novavax se sont associés aux plus grands fabricants de médicaments génériques en Afrique du Sud et en Inde pour accélérer la production à grande échelle. De tels partenariats, qui facilitent le partage de connaissances avec les producteurs locaux, fonctionnent par le biais de licences. Abolir les brevets, c’est remettre en cause ce système de licence.

C’est également potentiellement remettre en question les contrôles de qualité. Nous courons le risque d’un marché inondé de vaccins inefficaces et de qualité inférieure. La présence de faux vaccins a d’ailleurs déjà été signalée dans plusieurs pays. Ceci pourrait avoir des conséquences néfastes pour les chaînes d'approvisionnement en matières premières, et venir aggraver la pénurie mondiale à laquelle nous sommes confrontés. Administrer rapidement davantage de vaccins requiert une utilisation la plus optimale possible de ces ressources limitées.

Incitant économique

En un an seulement, l'industrie pharmaceutique a réussi à développer, produire et distribuer plusieurs vaccins contre le Covid-19. Il s'agit d'un tour de force sans précédent en matière de science, d'innovation et de collaboration internationale.

Les brevets constituent un incitant économique qui récompense les risques énormes que prennent les entreprises pharmaceutiques.

Les brevets constituent un incitant économique qui récompense les risques énormes que prennent les entreprises pharmaceutiques en matière de recherche et de développement. Les vaccins Moderna et Pfizer, par exemple, font appel à la technologie révolutionnaire de l'ARNm, dont le développement a nécessité des années et des milliards d'euros. Tout cela sans aucune garantie de succès, car seul un nombre minime de projets de recherche finissent par aboutir à des médicaments fonctionnels.

À terme, il est possible que la technologie de l'ARNm permette des avancées dans la lutte contre le cancer, la maladie d'Alzheimer et les maladies cardiovasculaires. Les brevets rendent cela possible en garantissant une sécurité juridique et sanitaire, une saine répartition des risques et une incitation permanente à innover. Ne scions donc pas la branche sur laquelle nous sommes assis.