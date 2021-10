Un changement de service

La mesure dans laquelle un changement d’affectation d’un travailleur par l’employeur est constitutif ou non d’une violation de l’obligation de ne pas modifier unilatéralement un contrat n’est pas facile à déterminer. Il revient au juge de trancher.

Il n'empêche, des adaptations indispensables et normales ne peuvent être interprétées comme une violation de cette obligation .

Dans un arrêt du 5 janvier 2021 (J.T.T. 2021, page 383) la cour du travail de Liège a analysé une situation très particulière relative à l'affectation d'une travailleuse à un autre service que celui qui avait été le sien jusqu'à une période d'interruption et elle s'est prononcée sur le caractère acceptable ou non de cette modification .

Écartée pour raison médicale

Elle fut ensuite en incapacité de travail et porteuse d'un germe à l'origine de contaminations au sein de ladite maternité. L’autorité de contrôle de la clinique s'opposa au retour de l'intéressée dans la maternité; ce que la clinique respecta évidemment.

Une expertise judiciaire avait même été ordonnée pour vérifier si la travailleuse avait été effectivement porteuse de la bactérie incriminée et l'expert était arrivé à la conclusion qu'elle avait pu jouer un rôle dans ces contaminations. Il détermina, par ailleurs, la date à partir de laquelle la travailleuse ne présentait plus de danger pour autrui.

Des modifications acceptables

L’employeur est libre de déterminer et d'organiser les modalités d'exécution du contrat lorsque les éléments concernés n'ont pas été expressément convenus.

La Cour rappela les principes fondés sur l'obligation légale de faire travailler un travailleur dans les conditions convenues, en reconnaissant la liberté de l’employeur de déterminer et d'organiser librement les modalités d'exécution du contrat lorsque les éléments concernés n'ont pas été expressément convenus.

Dans l'affaire qui lui était soumise, la Cour considérera que la fonction d'aide-soignante constituait un élément essentiel du contrat de travail de l’intéressée et elle constata que le maintien de ladite fonction n'était pas menacé puisque la clinique avait accepté de reprendre la travailleuse en cette qualité.

Exécution de bonne foi

Elle fut effectivement sensible aux garanties que l'expert judiciaire avait données quant à l'absence de risque de contaminer autrui que représentait désormais la travailleuse.

À cet égard, l'expert avait précisé qu'il n’existait plus de raison justifiant qu’on l’écarte d'un service de maternité et il en avait déduit qu'il n'était plus nécessaire d'un point de vue médical de l'affecter à un autre service que la maternité.