Une administration digitalisée, plus proche du citoyen, après le covid

Les avancées digitales réalisées dans nos administrations en raison de la crise sanitaire favorisent les formes de travail plus flexibles avec, à la clé, une proximité plus grande avec le citoyen.

À travers la pandémie, nos administrations ont fait preuve d’une flexibilité remarquable. Si nos fonctionnaires ont pu répondre aux urgences inédites de la crise tout en "restant chez eux", l’appropriation à large échelle des visioconférences et autres dispositifs informatiques innovants y a été cruciale.

Après la crise, le fonctionnaire disposera des moyens nécessaires pour davantage "sortir de chez lui". Ayant accès à distance à l’intégralité de ses outils fonctionnels (documentations, logiciels, etc.), il ne sera plus nécessairement lié au siège fixe de son département et pourra réaliser ses missions depuis à peu près n’importe où. Si besoin, webcam à l’appui, une réunion interne sera organisée en quelques clics seulement. Bien entendu, certaines tâches ne se prêtent à la décentralisation. De même, on ne fera jamais l’économie des retrouvailles physiques entre collègues.

Espaces de coworking

Il serait opportun d’exploiter les nouvelles flexibilités induites par le digital. Tout en bénéficiant d’un cadre de travail de qualité dans le monde physique, le fonctionnaire pourrait en effet faire usage d’une nouvelle forme de "public coworking spaces" (PCS).

Les "public coworking spaces" permettraient au fonctionnaire de s’organiser plus librement, plus près de chez lui.

Ultra-décentralisés à travers le pays, les PCS proposeraient à la demande une infrastructure et des équipements appropriés. Ils permettraient au fonctionnaire de s’organiser plus librement, plus près de chez lui. Les PCS soulageraient ainsi la mobilité au sein des grands centres et permettraient, à terme, de réaffecter certains espaces urbains.

Institués à base d’une coopération interfédérale, les PCS accueilleraient les fonctionnaires de tout niveau de pouvoir. À travers la promotion de nouveaux contacts interprofessionnels formels ou informels, ils activeraient naturellement de multiples potentiels de coopération.

Pour le citoyen également, les PCS signifieraient plus de proximité. Dans les cas où les contacts virtuels ne suffiraient pas, le citoyen pourra consulter ses interlocuteurs de tous les niveaux au sein du PCS le plus proche. Plus encore, les PCS seraient ouverts à la société civile locale qui y trouvera des conditions propices à la réalisation de nouveaux projets d’utilité publique.

Améliorer l’accessibilité numérique

Qui dit plus de proximité physique au sein des PCS dira plus de proximité virtuelle à travers les écrans. En effet, les administrations pourront s’inspirer du secteur privé afin de perfectionner leur accessibilité numérique. Au sein d’une application unique, citoyens et entreprises pourront consulter l’ensemble des services qui s’y prêtent, indépendamment du niveau de pouvoir compétent: compléter sa déclaration fiscale, demander sa prime énergie, acheter son sac-poubelle…

Plus encore, prenant exemple auprès du marketing sophistiqué des entreprises commerciales, les administrations aiguilleront proactivement leurs groupes cibles vers les prestations qui les concernent: "Vous comptez vous inscrire à l’Université? Pensez aux bourses d’étude!". Bien sûr, ces nouvelles possibilités communicatrices seront strictement conformes aux cadres légaux existants en matière de protection des données et ne s’adresseront qu’aux citoyens qui le souhaitent explicitement.

Situé à Bruxelles, Anvers ou Eupen, le fonctionnaire de pointe pourra facilement se déplacer à travers l’espace virtuel ou vers un PCS dans le monde réel.

Dans un objectif d’efficacité collective, les innovations numériques encourageraient les administrations à davantage partager certaines ressources humaines. Situé à Bruxelles, Anvers ou Eupen, le fonctionnaire de pointe pourra facilement se déplacer à travers l’espace virtuel (ou vers un PCS dans le monde réel) afin de contribuer à des projets simultanés d’administrations diverses. De la sorte, les administrations pourront facilement développer de nouvelles synergies ponctuelles ou structurelles. Pour les plus petites institutions (locales) en particulier, les potentiels d’acquisition et de rationalisation des ressources nécessaires seront sans doute non négligeables.

Accélération due à la crise

Dans son récent rapport "Fonctionnaire – job de rêve", le groupe du vendredi souligne l’opportunité de la promotion de formes de travail plus flexibles, en adéquation avec l’évolution de la société et de la culture du travail.

Lire aussi Fonctionnaire, job de rêve

Sans doute, les avancées digitales récemment réalisées dans nos administrations pourront contribuer à ce genre d’objectifs. Virtuellement et dans le monde réel, les administrations disposeraient ainsi de clés intéressantes pour se rapprocher entre elles d’une part, et du citoyen d’autre part. La crise l’aura démontré : ce qui peut paraître illusoire peut bel et bien se réaliser dans des délais impressionnants. Soyons exigeants.