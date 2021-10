Une rupture de contrat non signée

Les conséquences susceptibles de découler de la compréhension ou plus exactement de l’interprétation qui est donnée à un écrit non signé peuvent être importantes.

Pour qu’un écrit produise des effets juridiques, il est évidemment nécessaire de savoir de qui il émane et si l’auteur de celui-ci a valablement exprimé sa volonté.

Lapalissades? Sans doute, mais les conséquences susceptibles de découler de la compréhension ou plus exactement de l’interprétation qui est donnée à un écrit non signé peuvent être importantes.

Dans un arrêt du 13 janvier 2021 (JLMB 2021 /30, p. 1347), la Cour du travail de Liège a été amenée à trancher un litige découlant d’une lettre de rupture non signée .

Un enchaînement malheureux

Après quatre années de bons et loyaux services, un travailleur reçut un courrier daté du 30 juillet 2018, mais envoyé par recommandé, le 13 juillet 2018!

Ce courrier lui annonçait son licenciement moyennant un préavis de 15 semaines prenant cours le 6 août suivant et ledit courrier n’était pas signé .

Le travailleur réagit aussitôt en accusant réception de ce curieux courrier et annonça qu’il se présenterait malgré tout à son poste de travail quelques jours plus tard.

L’employeur réagit immédiatement en indiquant que sa lettre était le fruit d’une erreur et que ce qui lui avait été envoyé était, en réalité, un projet dont il n’y avait pas lieu de tenir compte et il lui adressa une nouvelle lettre de rupture moyennant le même préavis de 15 semaines.

Le syndicat intervint alors en maintenant la demande de paiement d’une indemnité et l’employeur répondit en affirmant qu’il n’avait pas exprimé sa volonté de rompre le contrat de travail avec effet immédiat et que l’intéressé devait prester son préavis.

Le travailleur n’obtempéra pas et introduisit une action en paiement d’une indemnité de rupture, à laquelle le tribunal du travail fit droit. L’employeur interjeta appel.

La nécessité d’une signature

La Cour rappela d’abord qu’un acte juridique écrit ne peut exister que s’il est signé par son auteur afin que celui-ci puisse être identifié et qu’il puisse être vérifié que le contenu de l’écrit correspond à ce qu’il a voulu.

En d’autres termes, ce courrier ne l’engageait pas et devait être considéré comme inexistant ou encore nul avec pour conséquence que la rupture du contrat de travail n’avait pas eu lieu.

En outre, la « seconde » lettre de rupture dûment signée et confirmant le préavis de 15 semaines ne pouvait être comprise comme une ratification de la première lettre puisque celle-ci n’avait en rien exprimé valablement la volonté de rompre le contrat de travail.

Un arroseur arrosé

La Cour lui donna tort et décida que l’attitude qu’il avait adoptée faisait de lui le véritable auteur de la rupture, notifiée dès lors sans préavis et devant être considérée comme irrégulière, et qu’il devenait redevable d’une indemnité à son employeur.