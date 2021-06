Vite la troisième dose!

L'humeur de Bruno Coppens.

À ses examens oraux passés devant Ursula, le petit Alexander a eu une grande distinction, son plan de relance a été accepté! Bravo! Le nombre de Belges antivax a chuté plus vite que les voix du RN en France. Youpi! Troisième bonne nouvelle, le variant indien a en vain tenté de s’infiltrer incognito sous le pseudo ridicule de "variant delta" qui ne leurrerait même pas Nabila car du delta au Gange, il n’y a qu’un bras. De plus, cette nouvelle souche du virus qui espérait diffuser ses effets néfastateurs s’est fait avoir comme un des mutants par la horde de vaccins en place, fiers comme Astraban! Bref, il faut le reconnaître, une telle euphorie dans notre pays en si peu de temps, nous n’avions plus connu cela depuis Sandra Kim à l’Eurovision. Alors, je dis aux 1.000 Belges qui se sont inscrits pour aller dans l'espace, rebroussez chemin, ne quittez pas la terre promesse, vous risquez de louper le meilleur! En effet, voici ce qu’il faut retenir de l’été 2021 et de notre futur, ici-bas.

Lors de l’Euro, les Français ont rencontré les Diables et pour montrer leur affection envers leurs "amis belges", n’ont pas pris la clef Deschamps. Chaque fois que Thibault Courtois encaissait un but, le gardien français pratiquait l’autogoal afin d’égaliser à chaque fois! Pour l’occasion, tous les stades ont été illuminés aux couleurs de nos drapeaux mêlés.

Une telle euphorie dans notre pays en si peu de temps, nous n’avions plus connu cela depuis Sandra Kim.

Pour montrer la réussite de l’intégration de Delphine Boël dans la famille royale, le 21 juillet s’est transformé en « fashion week » avec un défilé de mode militaire qui a permis de découvrir la collection automne-hiver des tenues de nos soldats, le tout en papier mâché ignifugé et conçu par notre nouvelle princesse couturière.

Lors de la conférence de presse du 1er août, nos chers virologues n’ont prédit ni couvre-feu ni black-août, ils ne jouent plus aux oiseaux de mauvais august. Marc Van Ranst a même décidé de changer de registre, il a annoncé qu’il jouerait dans la prochaine pièce du Télévie de RTL/TVI "La bonne planque", un rôle de composition.

Pour marquer son soutien à la communauté LGBT, le président hongrois Viktor Orban a entamé, janvier 2022, le tournage de "Viktor Viktoria", un documentaire décrivant sa transition entamée pour graver dans son corps l’esprit de tolérance et se faire pardonner. Diffusion prochaine dans tous les stades de football.

Suite à moult controverses, le tunnel Annie Cordy a été rebaptisé, à la Toussaint 2025, "tunnel Yves Van Laethem" avec son visage animé au-dessus de l’entrée afin d’aider les automobilistes. Quand la frange est à droite, cela signifie que la circulation est fluide, quand elle vire à gauche, évitez le tunnel, il est bouché!

L’ensemble des réformes de l’État vient d’être classé en ce printemps 2050 « patrimoine immatériel de l’humanité » par l’Unesco. Ainsi, on ne pourra plus jamais toucher à une phrase, un mot, une virgule sans devoir passer par des tas de commissions internationales! Kevin De Wever, le petit-fils de Bart, et Mehdi Van Grieken, le neveu éloigné de Tom, ont voulu protester mais la vague qui a submergé le port d’Anvers a détourné l’attention des médias.