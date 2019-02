37.000 m², cela donne des idées

Delhaize quitte Bruxelles

Efficacité. C’est au nom de l’efficacité que Delhaize a décidé de quitter Molenbeek pour s’installer pas très loin de là, sur un zoning juste en dehors de la Région bruxelloise, à Kobbegem (Asse). On est là à la sortie de Bruxelles, c’est-à-dire qu’on n’y est plus. Delhaize change de Région et passe en Flandre. Salut et encore merci pour tout.

Dans un souci de rationalisation, le groupe de distribution va regrouper là ses activités de siège. La direction du groupe désormais néerlando-belge a jugé que ce serait plus simple et plus pratique.

C’est son droit le plus strict et on voit la logique. L’entreprise y était déjà présente avec d’autres pans d’activité (son centre de distribution en particulier), il y a de la place au besoin pour de futurs développements et puis, cela évite de rentrer en ville. Encore que, sur le point de la mobilité, il faudra mesurer dans la durée si le jeu en valait la chandelle: quitter une ville certes peu fluide mais atteignable par de nombreux moyens de transport et lui préférer les abords d’un ring chroniquement à l’arrêt, on demande à voir.

Que veut-on faire à long terme de ces 37.000 mètres carrés libérés en pleine ville? Delhaize s’en va, c’est le moment d’être constructif.

En attendant, Bruxelles peste. Ce sont plus de 1.000 jobs qui déménagent. Dix kilomètres plus loin, ça ne fait pas long mais ça change tout, pour une Région dont les frontières administratives ne reflètent pas sa surface économique réelle. Refrain connu, on ne va pas le relancer ici, à trois mois du grand scrutin. Peine perdue.

On va par contre se permettre d’émettre un souhait. Ce serait bien que les politiques ne tombent pas dans les postures électoralistes (des reproches mutuels, tonitruants au début et mollissants avec le temps), ni de se ruer sur la première demi-solution qui se présenterait pour montrer à tout prix qu’on agit.