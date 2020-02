Pourtant, y regarder de plus près, le projet est le prototype de la fausse bonne idée , agrémentée de quelques relents populistes et électoralistes.

Une baisse linéaire de la TVA profite proportionnellement davantage aux plus aisés et aux grands consommateurs. Elle peut même pousser à la surconsommation. Une diminution des prix va à contre-courant des nécessaires ambitions écologiques qui visent à une utilisation rationnelle de l'énergie.

Enfin, une baisse de la taxe représente un coût important, d'au moins 500 millions d'euros par an. Alors que le déficit budgétaire file et atteint déjà 12 milliards d'euros, est-il utile d'en rajouter ? Qui va payer ?

Plutôt qu'une mesure idéologique, il serait plus judicieux de cibler les efforts budgétaires sur l'aide aux ménages les plus précarisés - des possibilités existent déjà, comme les tarifs sociaux - et d'investir dans des économies d'énergie (par exemple via une amélioration de la performance énergétique des bâtiments). L'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas.