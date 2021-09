À neuf heures trois, nous étions unis

Il y a 20 ans, des attentats terrassaient les États-Unis et le monde occidental. Un moment d’effroi qui nous a unifiés autour d’une cause commune: le combat contre le terrorisme. Vingt ans plus tard, cette unité s’est effondrée comme une tour en feu.

Cette unité, cette confiance, cette puissance, n’est plus. Elle s’est fracassée sur nos propres mensonges et nos propres errements : l’ intervention désastreuse en Irak , les amalgames islamophobes, les théories complotistes, notre impuissance face à l’écrasement des Printemps arabes , notre hypocrite, chimérique et funeste politique migratoire , et, dernier avatar en date, notre déroute humiliante en Afghanistan , là où, il y a vingt ans, nous entamions notre désastreuse "guerre contre le terrorisme ", là où, il y a vingt ans, nous nous croyions naïvement unis.

Si nous voulons tenir en échec le terrorisme, si nous voulons reléguer dans les livres d’histoire cette tour en flammes hantant nos souvenirs, il nous faut effacer cette ritournelle "you are either with us or against us" qui, il y a vingt ans, par son simplisme destructif, n’a fait qu’alimenter le ressentiment de ceux-là mêmes qui auraient pu nous aider. Il nous faut combattre nos démons: ceux de la division, des fake news, du manichéisme. Bref, il nous faut retrouver ce sentiment d’unité qui nous a enveloppés, le 11 septembre 2001, à neuf heures trois, heure de New York.