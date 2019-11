À quand un Roberto Martinez politique?

Eh bien voilà une semaine rondement menée pour la Belgique. 10 victoires sur 10 matchs pour les Diables Rouges . Un informateur royal qui nous cite Churchill sur l’optimisme (même si quand on sort l’ancien Premier ministre britannique de son cercueil, c’est en général que la situation est grave). Et une délégation qui revient de Chine avec les mallettes pleines de contrats. Que demande le peuple?

Passons sur le fait que nos Diables, ces SDF du ballon rond, seront les seuls à ne pas avoir de stade à domicile. Passons aussi sur l’optimisme de Paul Magnette pour la formation d’un gouvernement: l’arc-en-ciel est un phénomène optique extrêmement instable. Arrêtons-nous plutôt sur cette Chine qui, coïncidence malheureuse au moment où la princesse et ses 632 courtisans affichaient leur sourire, menait un siège pour le moins répressif devant l’Université polytechnique de Hong Kong. Faire des courbettes dans un pays qui piétine à ce point les droits de l’homme n’a pas manqué de faire réagir. Et à raison.

Une Chine qui enferme ses opposants, surveille sa population , réduit la liberté d’expression pourtant garantie dans l’ex-colonie britannique jusqu’en 2047, n’est pas fréquentable. Au-delà du violent écrasement de la contestation hongkongaise, il faut aussi mentionner le rouleau compresseur chinois au Tibet et dans la province du Xinjiang où, comme vient de le rappeler un rapport glaçant révélé par le New York Times, des centaines de milliers de Ouighours, Kazakhs et autres musulmans croupissent dans des camps de "rééducation".

Même responsabilité, plus écrasante encore, pour nos politiques européens. Sur ce plan, Churchill ne nous est d’aucun secours. L’Europe est plus divisée que jamais sur la position à prendre vis-à-vis de la Chine qui agite ses milliards d’investissements sous le nez des plus conciliants. Or l’Union est le premier partenaire commercial de la Chine et pourrait, à ce titre, prétendre à plus de poids. Refouler cette responsabilité face à nos valeurs, c’est laisser nos entreprises bien seules face à l’opprobre public mais aussi à la merci de chantages possibles si les relations venaient à se tendre sur le front diplomatique.