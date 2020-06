Angela, Christine et les autres...

Cette fois, on peut affirmer sans guère se tromper que les gouvernements et les banquiers centraux travaillent côte à côte pour lutter contre les effets de cette crise .

Personne ne pourra plus affirmer que l’Europe n’a pas pris ses responsabilités. Longtemps, les banquiers centraux, Mario Draghi en tête, ont affirmé que les gouvernements devaient prendre le relais car la politique monétaire, à elle seule, ne peut résoudre tous les problèmes. Le changement d’attitude le plus spectaculaire vient de Berlin. Le commentaire d’Angela Merkel est d'ailleurs très significatif à cet égard. "Nous avons un plan de relance pour l’Allemagne et, bien sûr, en plus de cela, nous nous occupons maintenant de notre responsabilité pour l'Europe." Tout est dit ou presque.