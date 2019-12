Anti-untermensch

Il y a quelques semaines, L’Echo rassemblait autour de la table les cinq candidats à la présidence du MR. C’était avant que Georges-Louis Bouchez l’emporte en deux tours, puis qu’il devienne informateur royal. Ce jour-là, la discussion, animée, avait tourné autour du climat, de l’emploi, de la compétitivité et du vieillissement de la population…

Alors que nos patrons – wallon et flamand à l’unisson – appellent une nouvelles fois dans les pages de ce journal à une prise en considération par le monde politique des besoins concrets des Belges dans les négociations fédérales actuelles, nous avons envie de donner un conseil à nos dirigeants politiques. Allez faire un tour à Grand-Rosière, dans le Namurois, parler avec Fabien Pinckaers . Allez vous inspirer.

Des centaines de postes y sont encore vacants. Au point qu’il promet désormais une prime de 10.000 euros à la signature. On ne voit ce genre de ficelles, ailleurs, que dans la Silicon Valley.

Un dernier chiffre pour la route: Odoo a créé, avec son système ERP, 31.660 emplois directs et indirects depuis que Fabien Pinckaers a lancé sa start-up dans un kot de Louvain-la-Neuve.

Quand vous lui demandez ce qu’il manque à notre pays pour compter, sa réponse fuse: des moyens pour la formation et un enseignement adapté aux métiers d’aujourd’hui et de demain. "L’informatique est absente des primaires et des secondaires. Qui va, dans le supérieur, se lancer dans quelque chose qu’il ne connaît pas?"