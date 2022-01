Apprendre à perdre en bourse

La mentalité "casino" des nouveaux investisseurs ne fonctionne plus sur les marchés boursiers en 2022. La rotation sectorielle et la poussée de l'inflation changent la donne et obligent les néophytes à agir avec raison.

Cet antagonisme se reflète bien dans la performance de l’action du holding de Warren Buffett, l’exemple même de l’investisseur raisonné. Berkshire Hathaway est en hausse de 2,5% depuis le début de l’année et évolue à proximité de son record. À l’inverse, l'ETF Ark axé sur l’innovation de l’investisseuse vedette Cathie Wood a fondu de plus de 20% en janvier et se retrouve largué à plus de 50% de son record. Ce fonds est rempli de valeurs qui ont fait tourner la tête de Wall Street comme Tesla, Zoom ou encore Roku. Elles ont affiché en 2021 des hausses hors du commun dans un contexte où l’investisseur lambda n’avait qu’à mettre une pièce dans la machine pour voir ses gains fleurir.