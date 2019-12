Le Parti socialiste a envoyé le soldat Rudy Demotte au front , ce mardi, pour marteler une évidence: un gouvernement rassemblant le PS et la N-VA est impossible . C’est tout sauf une surprise. Le constat est limpide depuis des semaines, voire des mois et des années. On ne voit pas très bien ce que ces deux partis feraient ensemble. Que ce soit en termes de programme ou de stratégie politique, tout les sépare, les deux partis n’ont aucun intérêt objectif à s’allier . Ni le PS ni la N-VA ne veulent d’une telle coalition.

La situation politique est désormais clarifiée et il ne reste, en substance, que deux issues à la crise: un gouvernement "arc-en-ciel" élargi au CD&V ou un retour aux urnes inédit . Les partis sont au pied du mur, singulièrement l’Open Vld et le CD&V. Ces derniers ont les clés en main. Ils doivent choisir.

On entend, singulièrement en Flandre et au sein des deux partis en question, beaucoup d’opposition à une aventure à sept partis. Il y a, c’est vrai, beaucoup de bonnes raisons d’être méfiant: ce serait une coalition hétéroclite et instable, minoritaire au nord du pays, dotée d’un programme dont certains accents ne plairont pas (surtout en Flandre), etc. Pas très enthousiasmant, donc.