Au premier qui pompera nos données numériques

Et ce ne sont pas quelques derricks et pipelines qui feront l’affaire, mais une infrastructure complexe et stable à même de les exploiter: l’intelligence artificielle, la connexion, le cryptage… Les premiers qui en détiennent les clés seront les nouveaux maîtres du monde .

Trouver la bonne balance entre les enjeux économiques et sociétaux sera donc primordial. Mais il faudra faire vite. La bagarre entre les Américains et les Chinois sur la question de Huawei le montre : le défi numérique est un acte politique aussi bien qu’entrepreneurial. Pour cela, Européens comme Bruxellois doivent écarter leurs vieux démons et parler d’une seule voix. C’est la condition pour pouvoir développer et reprendre le contrôle de nos données, tant personnelles que celles de nos entreprises, avant que Chinois et Américains ne viennent planter chez nous leurs derricks et leurs pipelines, et commencent à pomper nos richesses.