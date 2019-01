Avancer, pas "flandriser"

Que la Wallonie doive encore progresser – et nettement – sur des terrains aussi essentiels que la qualité de son enseignement, c’est l’évidence . Les études Pisa le rappellent à intervalles réguliers, tout le monde est au courant, merci. Que l’esprit d’entreprise puisse essaimer davantage, on est bien d’accord. Dans les deux cas, on l’a assez souligné ici .

On pourrait se contenter d’ignorer votre analyse. On pourrait remballer tout ça vite fait, en se disant que tout cela ne fait que servir la soupe à la N-VA – laquelle cherche partout en Belgique la preuve de l’existence de deux pays (de quoi servir ses ambitions confédérales).

Mais ce ne serait pas très constructif, n’est-ce pas? Alors, on vous propose autre chose. Si cela vous dit, on vous emmène faire un petit tour en Wallonie. Au-delà des forêts. Du côté des biotechs, qui fleurissent çà et là et lèvent des fonds records. Ou bien chez Odoo, à Grand-Rosière, entre Brabant wallon et Namurois, qui engage une personne par jour.