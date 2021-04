Avec Biden, le monde est enfin entré dans l'ère de Paris

Alors que les États-Unis entendent désormais réduire de moitié leurs émissions d'ici la fin de la décennie par rapport à 2005, le Canada s'engage pour 40%. Pour la même échéance, le Japon relève lui aussi la barre, à 46% de réduction - mais par rapport à 2013. Plus audacieux, le Royaume-Uni prévoit à présent une baisse d'émissions de 78% pour 2035 , par rapport cette fois à l'année de référence de 1990, plus ambitieuse.

L’ingénierie diplomatique avait inventé cette formule baroque : fixer un objectif commun, laisser à chaque État le soin de définir sa propre participation à l'effort, et se retrouver tous les cinq ans pour constater que la somme de ces contributions n'est pas suffisante et qu'il faut relever l'ambition. On comptait sur une chimie hasardeuse, un subtil mélange de pression sociétale et d’émulation collective, nourrie par la mise à jour régulière de l’état des connaissances scientifiques. Des pionniers montreraient la voie à suivre - comme la Finlande, qui vise la neutralité carbone dès 2035 - inventeraient une nouvelle économie affranchie du carbone que les autres n’auraient qu’à s'approprier, sous peine d'être marginalisés. Et, oui: ça marche.