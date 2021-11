Battez-vous pour notre santé, pas pour votre électorat

Nous revoici donc à craindre le pire ; à suivre des courbes incontrôlables, médusés; à entendre les soignants, épuisés; à lire les prévisions sanitaires, affolantes. Et nous revoici à entendre au loin des annonces que l'on aurait voulu reléguer dans une case bien scellée de notre mémoire: confinement partiel aux Pays-Bas, restrictions pour les non-vaccinés en Allemagne, lockdown généralisé en Autriche, assorti d'une vaccination obligatoire dès février . Chez nous, le Comité de concertation a choisi une autre option, celle d'un paquet de mesures "où tous ensemble, nous allons faire un effort" . C'est la fameuse technique du fromage suisse où chaque tranche (entendez: chaque pan de la société) présente des trous suffisamment aléatoires pour empêcher le virus de pénétrer en ligne droite .

Le pire, au-delà d'une crise sanitaire qui ne semble plus finir, ce serait que le monde politique cannibalise les efforts de la population dans un calcul cynique de petits points gagnés.

Tous logés à la même enseigne, vraiment? Il faut croire que certains continuent à politiser la gestion sanitaire. En témoigne cette semaine la volte-face socialiste sur la vaccination obligatoire du personnel soignant sur laquelle le Fédéral s'était mis d'accord lundi. Paul Magnette liant ex abrupto l'obligation vaccinale des prestataires de soins à celle de l'ensemble de la population. Ce faisant, le président du PS n'a pas hésité à moucher son propre vice-Premier, Pierre-Yves Dermagne, qui venait d'apposer sa signature sur l'accord fédéral. À l'origine de cette girouette: une fronde syndicale dans les rangs hospitaliers qui s'oppose vertement à ladite obligation. Le calcul est probablement court-termiste: les poches non vaccinées sont particulièrement concentrées dans les communes les plus précarisées, autre pré carré socialiste.