Beaux paris sur l'avenir

Avec des taux d'intérêt au plancher, un certain engouement est bel et bien perceptible pour les actions "tech", synonymes de croissance. Lors de sa première journée de cotation vendredi, Nyxoah avait bondi de près de 30% avant de limiter son avance à 15%. On ne peut pas (encore) vraiment parler de bulle spéculative lors des IPO à Bruxelles. Ou alors d’une "bulleke", une toute petite bulle. Rien de comparable avec ce que l’on a vu aux États-Unis lors de la récente arrivée en bourse de la société Snowflake, spécialisée dans le "cloud computing" et la gestion de data. Le cours a plus doublé le premier jour et la société, avec ses 60 milliards de dollars de capitalisation, vaut aujourd’hui davantage que General Motors et presque autant que Goldman Sachs! Certes, elle bénéficie du soutien de Warren Buffett mais quand même...