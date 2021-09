Besoin de sécurité fiscale à long terme

À cause de ces chantiers permanents, notre droit fiscal ressemble au Palais de Justice: il y a tant d'échafaudages autour de lui qu'on ne distingue plus la moindre cohérence dans l'ensemble. Or, ce dont les contribuables ont besoin, c'est de stabilité fiscale à long terme. Les entreprises veulent pouvoir prévoir leur charge fiscale future, les particuliers sont prêts à payer un impôt juste, les pouvoirs publics ont besoin de recettes stables. Pourvu que la réforme globale que le ministre des Finances doit présenter à la fin de l'année aille dans ce sens. On l'attend impatiemment.