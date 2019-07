Boris Johnson, ou la stratégie du fou

Trois ans après le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, Boris Johnson arrive à la tête du pays. Comme si, juste avant le dénouement de la tragédie du Brexit, son auteur devait faire une entrée fracassante sur la scène, métamorphosé en chef de guerre. Excentrique, imprévisible, d’une intelligence redoutable et complexe, le nouveau Premier ministre britannique n’est pas un politicien ordinaire. Journaliste nourrissant la phobie de l’Europe, moulé dans l’éducation d’une grande bourgeoisie comme seule l’île peut en produire, il a lui-même contribué à détruire par sa plume acide la réputation de l’Union dans son pays . Nous l’avons connu en salle de presse, où il brillait par sa mauvaise foi et ses questions pièges grossissant avec obsession et grossièreté la tendance de la Commission européenne à tout réguler.

Boris Johnson, de plus en plus proche de Donald Trump, incarne cette génération de politiciens jouant de leurs émotions avec brutalité sur les réseaux sociaux pour accroître leur popularité. N’ayant d’autre projet que de briller dans un chaos, ils mettent en danger, par la nature narcissique et perverse de leur jeu, des constructions politiques élaborées avec le temps et la patience des États pour préserver la paix et le bien commun.