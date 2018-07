Borsus dérange mais avance

Un gouvernement wallon sans les socialistes, une Wallonie sans le PS, de mémoire de wallon on n’avait plus vu cela depuis des décennies… Certains ont salué une révolution, d’autres ont pesté face à un coup du président du cdH destiné à déscotcher les humanistes du PS. Il y avait enfin ceux qui promettaient à cette nouvelle coalition MR-cdH les pires ennuis au moment où elle allait devoir dialoguer avec une administration essentiellement acquise à la cause socialiste.

Sur le fond, derrière les slogans et la pile de dossiers qui s’entassent sur la table du gouvernement, il faut malgré tout admettre qu’on ne voit pas encore bien clair dans certains chantiers. Des dossiers comme la réforme des aides à la promotion de l’emploi (APE) restent inachevés. On ne voit non plus comment le gouvernement va régler le problème lié à la bulle des certificats verts sans que cela ne coûte le moindre euro aux consommateurs. Et Stéphane Moreau, pourtant annoncé sur le départ par la ministre des Pouvoirs locaux, est toujours en place à la tête de Nethys.