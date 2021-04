Les réunions (virtuelles) à Washington du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale se sont ouvertes par un petit coup d’éclat. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déposé sur la table du G20, le groupe des vingt pays les plus riches au monde, la proposition d’un taux d'imposition minimum pour les grandes entreprises dans le monde . Une sorte de "Bretton Woods fiscal", en référence aux accords qui ont dessiné les grandes lignes du système financier mondial en 1944 et qui ont d’ailleurs abouti à la création du FMI.

Bien entendu, si l’ancienne présidente de la Réserve fédérale américaine soutient une telle idée, c’est parce que les Etats-Unis entendent relever le taux d’imposition des sociétés US pour financer leurs vastes plans de relance et d’investissement. Et l’Amérique de Biden ne désire pas que des sociétés basées à l’étranger en profitent et viennent ainsi court-circuiter son initiative. Mais sur le fond, Yellen a raison sur un point. Cela fait trop longtemps que l’on déplore cette course vers le bas ("race to the bottom") entre pays pour une imposition toujours plus faible, afin d’attirer des entreprises sur son sol. Une course qui mine d’ailleurs l’Union européenne dans ses fondements.